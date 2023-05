El Palo-Atlético Malagueño: El sueño de un barrio está más cerca (1-0)

El Atlético Malagueño y El Palo se citaron este domingo 21 de mayo en el Nuevo San Ignacio para disputar la vuelta del play off del Grupo 9 de ascenso a Segunda RFEF a partir de las 12:00 horas, con la intención por parte de ambos de hacerse con una plaza en la última ronda de la fase de promoción, la cual es a nivel nacional. Después del día de verano que se vivió en el campo de la Federación, tocó vivir un día frio y lluvioso que obligó a la afición paleña a dar el "Do de pecho". Ambientazo digno de una final, que permitió a los locales salir con el calor necesario en un día así.

Ambos entrenadores apostaron por realizar cambios en sus respectivos onces, Campaña dejó en el banquillo a Ito y Destiny, su pareja ofensiva en la ida. Mientras que Funes reservó a Paco, al cual debió incorporar en el minuto 26 tras la lesión de Álex Rico. Además, sorprendió la baja de Chupete, quien no apareció en la convocatoria debido a unos problemas que venía lastrando en su espalda. El guion de partido fue el esperado, el conjunto local salió a proponer, queriendo llevar el peso del partido e intentando hacer daño con su juego aéreo, una de las claves de este combinado. Por su parte, el filial del Málaga apostó por una alineación más defensiva, esperando atrás a poder aprovechar sus oportunidades.

En lo que respecta al fútbol, las primeras llegadas fueron a balón parado, algo habitual en dicho campo debido las dimensiones de este, aunque ninguno supo aprovecharlas. A partir de ahí, los locales se hicieron con las riendas del encuentro y sus ocasiones llegaron tras varias buenas triangulaciones y posteriores disparos. Sin embargo, ninguna encontró los tres palos. Tampoco se acercó el filial blanquiazul, es más, ni siquiera dio ningún susto a un Benito que estuvo bastante demandado en la ida. El Palo se apoyo en la banda izquierda de Acosta para buscar su gol, el 18 paleño estuvo bastante activo. Tuvo un tiro cruzado que se marchó bastante desviado al palo largo y luego disfrutó de un rechace tras una jugada embarullada, cuyo disparo se acercó más al poste. Ambas llegaron en apenas un minuto.

Sufrió el combinado blanquiazul, muy indeciso en la salida de balón desde atrás. Buena presión por parte de la escuadra de Campaña. Sin embargo, tocó esperar para disfrutar de la ocasión más clara de la primera parte, la acción nació con un buen pase de Luisito entre líneas para que Víctor Vázquez recibiera en el costado izquierdo y buscase la internada, la cual terminó con un lanzamiento cruzado que debió sacar en la línea Issa Fomba. El respetable del Nuevo San Ignacio solicitó penalti en dicho rechace, después de que el esférico interceptase con la mano de Murillo. Dio la sensación que la tenía pegada, además, se encontró con el balón encima. No pudo reaccionar.

Tocaba pasar por vestuarios y ahí Campaña le pidió un poco más a los suyos, quienes salieron a morder. A pesar de serles favorable el empate por haber quedado mejor posicionado en la clasificación, los jugadores locales no se confiaron y subieron una marcha más. Mientras que Funes decidía dar un paso adelante, necesario viendo el guion que tomaba el partido. Por eso, introdujo a Oñate, sin embargo, la apuesta no le salió ganadora, ya que el exdelantero del Tiro Pichón se marchó lesionado y entre lágrimas para dejar su puesto a Bolivar. Antes de la entrada del tercer cambio blanquiazul, Acosta consiguió batir a Carlos López con un espectacular lanzamiento que quitó las telarañas de la portería del Atlético Malagueño. Poco pudo hacer el cancerbero, quien voló para la foto.

La salida de vestuarios no sentó bien al filial, quien pudo verse con dos goles de desventaja después de un saque de esquina que colgó Javi López y cazó en el aire Cristian, obligando a lucirse a Carlos López. Apretaba El Palo, al igual que la lluvia, la cual también complicaba el juego del combinado de Funes. De hecho, un mal control de la línea defensiva blanquiazul permitió que una presión de Luisito diera sus frutos. El esférico quedó dividido en la frontal y Acosta, autor del único gol, fue con todo para rematar. Tenía ganas de conseguir el segundo el MVP del encuentro. El lanzamiento levantó los aplausos del público debido a su entrega en dicha acción y porque el balón se marchó cerca del palo largo. Aunque el 18 paleño salió tocado de dicha jugada.

Lo siguieron intentando los locales, Víctor Vázquez realizó un gran golpeo de falta directa, pero Carlos López evitó que se ampliara la ventaja en el electrónico. A partir de ahí, el filial dio de verdad un paso al frente, en busca del empate que mandara el partido a la prorroga, aunque el tiro cruzado de Izan Fernández fue atajado por Benito. Destiny pudo poner la guinda al pastel gracias a una asistencia de Ito, vaya conexión entre ambos, aunque el ex delantero del Málaga se encontraba en fuera de juego. Después de un agónico alargue, el Nuevo San Ignacio estalló y se produjo la invasión de campo. Sin embargo, todavía no se ha hecho nada, pues tocará vencer en el play off nacional, de nuevo a doble partido, frente a uno de los otros 17 equipos que vencieron en la fase de promoción de sus respectivos grupos.

Once inicial del Atlético Malagueño

Carlos López (portero titular); Bilal (C), Murillo, Recio, Andrés Carro (Izan Fernández, 58') e Issa Fomba; Arriaza (Oñate, 45'; Bolivar, 66'), Rafa, Álex Rico (Paco, 26'); Jesús y Juanmita.

Banquillo del Atlético Malagueño

Arturo (portero suplente), Moussa, Paco, Izan Fernández, Balta, Oñate y Bolivar. Entrenador: Juan Francisco Funes.

Once inicial de El Palo

Benito del Valle (portero titular); Víctor Vázquez, Christian, Baka y Javi López; Awana, Joao (Esteban, 80') y Roberto Sierra (C); Luisito (Durán, 90'); Acosta (Ito, 73') y Silva (Destiny, 80').

Banquillo de El Palo

Adri Solera (portero suplente), Esteban, Nacho, Durán, Ito, Destiny y Fran Gallego. Entrenador: David Campaña.

Árbitro

El colegiado cordobés Francisco José Caballero Caballero mostró la cartulina amarilla a Roberto Sierra (62') y Esteban (87') por parte de los locales y en el cuadro visitante la vio Rafa (21'), Murillo (90') e Izan Fernández (90').

Incidencias

Encuentro correspondiente a la vuelta de la final del play off del Grupo 9 de ascenso a Segunda RFEF, el cual presenciaron unas XXXX personas en el Nuevo San Ignacio. Gran ambiente entre ambas aficiones en el derbi malagueño.