El Málaga C sí consigue el ascenso

En un fin de semana negro para el malaguismo, calificado de luto por el entrenador del Atlético Malagueño Funes, después del descenso del primer equipo a la Primera RFEF y la eliminación del filial blanquiazul en los play off de ascenso a Segunda RFEF. Sin embargo, la nota positiva y la alegría la dio el Málaga C. El combinado dirigido por Mario Merino se impuso este domingo 21 de mayo al Antequera en la vuelta del play off de ascenso a 2º Andaluza, consiguiendo de esa forma el ascenso. Los blanquiazules no dieron tregua al conjunto de Los Dólmenes en los 180 minutos y se impusieron con un contundente 2-9 en el global de la eliminatoria, siendo un 3-0 en la ida en el campo de la Federación y un 2-6 en la vuelta en el Campo Municipal Ciudad de Antequera.

Un ascenso que permitirá seguir confiando en una idea que nació hace tres temporadas, pero que solamente compitió dos, ya que dicho equipo apareció en la temporada 2020/21 y se quedó sin participar en la 2021/22, regresando esta con más ilusión y consiguiendo el objetivo. El tercer equipo senior de la entidad de Martiricos, creado con jóvenes promesas de los clubes referentes de la ciudad, ha realizado una gran temporada, donde fue líder indiscutible del Grupo 2 de la 3º Andaluza de Málaga con un colchón de 0cho puntos sobre el otro equipo que ha conseguido el ascenso en dicha promoción, se trata del CD Campanillas. Eso sí, las cifras de los pupilos de Mario Merino son de ensueño, su balance en 24 encuentros disputados es de 20 victorias, tres empates y sólo una derrota. Sin olvidar que han celebrado 102 goles y recibieron 18.

Habrá que estar muy atentos a estos jugadores, pues alguno podría ser reclutado por el Atlético Malagueño, aunque sería un salto bastante grande de categoría, ya que hay tres de por medio desde la actual 2º Andaluza donde competirán la siguiente campaña hasta la Tercera Federativa. Sin embargo, el filial blanquiazul echó de menos a un referente goleador arriba en los momentos decisivos de esta temporada y en este Málaga C hay varios perfiles que podrían encajar. Solo hay que ver la cifras ofensivas. Álvaro García Riera se ha encargado de obtener 19 dianas, siendo el pichichi de su equipo y el segundo de su grupo. Mientras que Andrés Felipe Agudelo Mejías fue el tercero en la tabla de goleadores global y el segundo de la de su equipo con 12 tantos.