Funes: "Una pena que esto haya tenido que acabar así"

Un gol de Acosta le sirvió a El Palo para imponerse al Atlético Malagueño (1-0) en el Nuevo San Ignacio en la vuelta del play off del Grupo 9 ascenso a Segunda RFEF, donde el filial del Málaga no llegó a crear miedo entre los asistentes al encuentro. Funes compareció tras el duelo para confirmar que no fue el guion de partido esperado: "Se torció todo muy rápido con la lesión de Álex Rico. Ahí gastamos nuestra primera ventana y luego tuvimos que gastar otra con la lesión de Oñate. Ha sido un partido muy aciago, donde nos ha costado encontrar esa continuidad que tanto nos gusta. Sabíamos que no iba a ser facil aquí, pero los chavales han competido bien y hemos llegado hasta la recta final con posibilidades de meternos. No queda más".

Al técnico blanquiazul de Loja se le vio bastante tocado tras la eliminación, aunque recalcó que las lesiones han sido un gran contratiempo para haber podido poner mayor resistencia: "En una situación donde no hubiera habido lesiones, probablemente hubiéramos tenido mayor profundidad. Es algo que viene siendo la tónica de todo el año, ahí hubiéramos funcionado mejor. Es cierto que nosotros lo sabíamos, porque con espacio hemos funcionado muy bien y en los de dimensiones reducidas nos ha costado un poco más. A pesar de eso, compitieron muy bien, pero no nos ha dado para ganar el partido. Ahora toca vivir este duelo porque ha sido un fin de semana durísimo".

Sin embargo, las lesiones no solo se presentaron sobre el césped, sino que ya habían hecho acto de presencia a lo largo de esta semana: "Chupete tuvo problemas en la espalda durante la semana, no quisimos hablar demasiado sobre eso, pero él llegaba muy lastrado de los últimos partidos. Un hándicap para nosotros, pero lo afrontamos con muchas ganas, veíamos que teníamos posibilidades. Fíjate que se lesiona Chupete y Sergio Cortado que era la opción, un punta referente y corpulento arriba. Parecía que con él podíamos paliar la ausencia de Chupete y se nos rompió el sábado. Hemos llegado muy accidentados y encima ahora dos nuevas lesiones. También llegó muy mermado Bolívar, no pudo entrenar durante la semana, y hemos arriesgado con él porque no había más. De lo contrario, no hubiéramos contado con él. Una pena que esto haya tenido que acabar así". Eso si, dejó claro que ahora no es momento de pensar en el futuro y dejó claro que su labor es entrenar, por eso, el equipo volverá a entrenar el lunes y terminará a la paz que el primer equipo. "Toca acabar con la mayor profesionalidad y luego ya se verá", sentenció.