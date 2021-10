Genaro, también llegador

Genaro se mostró feliz por su tanto cosechado ante el Lugo, que le dio la victoria al Málaga. Parece un jugador más de corte defensivo, pero también se descuelga y asegura que le gusta llegar. Ya debió dar el gol de la victoria en Huesca si no le hubieran birlado esos dos puntos al equipo blanquiazul y esta vez acertó con el balón en juego.

“La jugada viene de un cambio de orientación de Lombán, y Víctor controla y levanta la cabeza. Sabía que no solía levantar mucho los balones. Puse el pie de la forma correcta, marqué y estoy muy contento. El gol se me venía resistiendo en los últimos partidos”, decía Genaro, que se siente cómodo con Escassi, con el que se consolida ahí ante la larga baja de Luis Muñoz. “Alberto y yo estamos en el doble pivote. Cuando él está más adelantado guardo la posición y viceversa. Estamos cómodos en el terreno de juego, y a mí me gusta llegar de segunda línea y sorprender”, destaca.

Finalmente, Genaro incidió en la acción de la victoria que plasmó “un gran trabajo”. “Supimos sufrir. El gol viene de un centro lateral, algo en lo que se hace mucho hincapié durante la semana”.