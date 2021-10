Un cañón llamado Víctor Gómez

Pudo generar alguna duda cuando se fichó a Víctor Gómez por tapar a canteranos en una posición, el lateral derecho, en la que había overbooking (estaban Casas, Calero, Ale Benítez y el ya rescindido Alexander). Quienes le habían visto en el Mirandés ya avisaban de que era un cañón. Y el de Olesa de Montserrat está demostrando que es un fichajazo. Empezó algo dubitativo ante el Lugo, perdiendo un par de balones peligrosos, pero acabó el partido entre ovaciones, omnipresente en defensa y ataque, con un impacto poco frecuente en el juego de un lateral derecho.

“No se tiene que mirar a un jugador. Estoy feliz por poder sumar una asistencia", decía el catalán tras el partido, quitándose mérito. Dio el pase del tanto del triunfo: "También quiero dar la enhorabuena a Genaro. El equipo compitió muy bien desde el primer minuto al último. Nos podíamos haber ido con más de un gol. Ya pensando en el siguiente partido. El portero no quiso que entrase el balón, el segundo. Ya llegará, si llega el gol, lo importante es el equipo, la victoria, con la afición. Estamos ya centrados en el siguiente partido”, analizaba el internacional sub 21, que ha apuntado desde muy joven (es campeón de Europa sub 17 y sub 19 y subcampeón del mundo sub 17).

Exuberante físicamente, rondó el 2-0 con un disparo cruzado y asistió un par de veces más con peligro. Fue el jugador estadísticamente más valorado del encuentro. Dio dos pases claves, ganó, pese a su baja estatura, tres de los cuatro duelos aéreos y acabó faltándole campo incluso. Pocos laterales en la categoría con más presencia que él en el juego.

“Nos vamos con muy buen sabor de boca. Sumas tres empates con posibilidades de victoria. Pasaba por hacerlos buenos con una victoria y pudimos. Eso sí, ojalá hubiésemos conseguido alguna victoria más”, comentó cuando fue preguntado por el balance de los últimos cuatro encuentros.

“Cuando te tocan tantos partidos entre semana, la exigencia es muy grande. El equipo supo sufrir, es importante y que saquemos grandes conclusiones de un partido como el de hoy”, concluyó en referencia a la exigente jornada intersemanal.