Gran remontada del Málaga juvenil en Cádiz para acercarse al título (3-4) con triplete de Roberto

El Grupo 4 de la División de Honor juvenil están en momento candente. En su fase por el título vivió su antepenúltima jornada y el Málaga consiguió una victoria espectacular en el campo del Cádiz, donde no habían ganado ni Sevilla ni Betis en la primera fase, el equipo amarillo estaba invicto en su feudo. Se impuso por 3-4 el Málaga tras una remontada tremenda de los pupilos de Nacho Pérez, que fueron a remolque desde el primer minutos. Kensly, en el primer minutos, y Paco Cantal adelantaron al Cádiz (2-0), pero antes del descanso empataba el Málaga con goles de Loren, de penalti, y Roberto. Tras el descanso, Kensly volvió a adelantar al Cádiz. Pero llegó la arremetida final del Málaga. Roberto metió dos goles en minutos consecutivos. El centrocampista cordobés es una de las perlas de la cantera, reclutado desde Puente Genil al acabar su etapa cadete en el Córdoba. Recientemente fue renovado hasta 2024. Lleva ya 18 goles esta temporada.

Tras esta victoria, el Málaga lleva 62 puntos y el Sevilla, 57. El título saldrá de ahí, puesto que el Betis perdió 2-4 con el Granada y ya no puede alcanzar al Málaga. El cuadro verdiblanco será el próximo rival malaguista, el 16 de mayo, en el Campo de la Federación. El Sevilla tiene un partido menos porque no pudo jugar esta semana contra San Félix, equipo vinculado al Málaga. Si no gana ese partido el cuadro de Nervión ya podría ser campeón la próxima jornada el Málaga juvenil. En cualquier caso, se ha asegurado ya depender de sí mismo en la última jornada, en Sevilla.

En los otros dos partidos de malagueños en la fase por el título, derrotas del Vázquez Cultural en el campo del Calavera (4-1) y del Tiro Pichón en el campo del Séneca (3-0). No empaña la gran temporada de los dos equipos malagueños.

En la fase por la salvación, reveses para los dos equipos malagueños. El 26 de Febrero perdió 2-1 ante el Castilleja y se queda a cinco puntos de la salvación con nueve por jugar. Y el Dos Hermanas San Andrés perdió 3-0 ante el Nervión, con lo que suma 14 puntos, a 10 de la salvación y ya con descenso matemático.