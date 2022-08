Los nombres propios de Guede: Sol, Hervías, Villalba, Caro...

Pablo Guede, además de analizar el partido ante Las Palmas y cómo llega el equipo, puso encima de la mesa algunos nombres propios. Uno de ellos es Fran Sol, que estuvo toda la semana con problemas en su tobillo pero en la última sesión se ejercitó con el resto de compañeros y puede estar entre la terna de convocados, aunque es duda su presencia en el once titular.

"Fran está bien. El sábado pudo entrenar aparte haciendo trabajo específico para ver si ese tobillo podía meterse o no y el domingo entrenó con normalidad", decía el argentino sobre la evolución del delantero, al que apuntaba como duda en el once y manejaba alternativas: "Tengo todas las opciones. Fran no va a llegar al 100%, eso es lo normal, pero tengo todas las variantes. Tengo muchas opciones para jugar con dos puntas, cualquiera puede".

Sobre los dos nuevos, Pablo Hervías y Fran Villalba, apuntó que aún están fuera del tono físico del resto de sus compañeros, aunque predispuesto a ayudar desde ya: "Están con muchas ganas pero durante la semana se les vio, no mal, sino con un ritmo menor al que tenemos nosotros. Muchas veces las ganas suplantan esa falta física que tienen. Estuvimos haciendo doble sesiones con ellos. Fran vino bien. Tuvo que instalarse y su descanso no es el mejor".

Otro al que destacó, que sigue recuperándose de su lesión, es el canterano Andrés Caro, al que apretaba a la vez que piropeaba: "Andresito va a ser futbolista, pero por ejemplo Moussa se lo comió en pretemporada. Que aprieten. No está mal Andrés, pero Moussa estuvo mucho mejor. Andrés va progresando adecuadamente de su lesión. Hay que cuidarlo".