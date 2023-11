Haitam, algo más que un fichaje de calidad

Haitam Abaida (Polinyà, 2002) se postula como ‘fichaje’ trascendente para el Málaga para la segunda vuelta de la competición. El catalán de raíces marroquíes ha dejado su sello en los dos últimos partidos. Dos goles que han valido para empatar sendos partidos que han dejado dos puntos ante Córdoba e Ibiza, dos gallitos de la categoría. Un toque de calidad para colocar como un golfista con el putt en la red un balón suelto ante los cordobeses. Y un obús para hacer sonar el larguero desde fuera del área en tierras ibicencas.

El advenimiento de Haitam, que llegó en edad infantil a Málaga en 2015 después de la sanción que sufrió el Barcelona por infringir la ley FIFA en la contratación de menores, se lleva esperando tiempo en la Academia. Debutó con el primer equipo, de la mano de Pellicer, a finales de la temporada 2020/21 (primero en la Copa en enero) después de maravillar en ese juvenil que se metió entre los cuatro mejores de España y en el que Roberto y Loren goleaban, Dani Lorenzo construía, Carlos López paraba y también echaba una mano Larrubia, ya en órbita de primer equipo. Jugó también cuatro partidos en la 2021/22 (asistencia en Ibiza para gol de Roberto al comienzo de Liga), pero se acabó quedando en el filial. Se le solía ver en el Malagueño como lateral izquierdo en algunos partidos, a banda natural, pero no en su puesto ideal, que es la banda derecha para jugar a pie cambiado y ser una amenaza con el disparo y el centro. Y en la pasada campaña empezaba a contar para Pepe Mel. Metió un gran gol en Zaragoza en un empate a uno tras 80 minutos en inferioridad. E hizo una gran primera parte ante la Ponferradina, cuando provocó un penalti que erró Rubén Castro. “Haitam me encanta. Me va a dar una serie de cosas, ya he hablado con él, le gusta jugar a pierna cambiada. Por situaciones de guion, quiero a los extremos a pierna natural”, decía la semana antes el técnico madrileño. En ese duelo ante la Ponferradina se rompió el cruzado y adiós a la temporada.

Los chispazos de Haitam habían gustado y hay que esperarle. Sólo ha jugado, por distintas circunstancias, 18 partidos oficiales con el primer equipo repartidos en cuatro temporadas. Acaba contrato el próximo mes de junio. “Son muchos sentimientos. He estado cerca de un año sin poder ayudar al equipo dentro del campo. Le debo todo al club”, decía tras el empate ante el Córdoba, cuando rompió a llorar en el césped y Dani Lorenzo y Larrubia le consolaban en una de las imágenes más emotivas que se han visto recientemente en La Rosaleda. Pellicer llama a la prudencia. Hay que respetar los protocolos, ya se vio la rotura fibrilar que tuvo cuando estaba listo para volver tras romperse la rodilla, que dilató mes y medio su regreso. “No puede disputar aún 90 minutos. Haitam ha vuelto. Y tanto que se habla de fichajes, en enero no hay otro mejor que él. El verde habla y eso va por todos los jugadores. Jugársela y para dentro, ahí es donde se habla. Irá subiendo las cargas y teniendo más minutos. Demuestra que tiene algo especial”, elogiaba el técnico a su joven pupilo. “Es un jugador diferencial. Nunca tuve esa lesión y debe ser súper difícil volver. Está volviendo con creces y muy feliz por él, me llevo muy bien con él”, también le piropeaba Dani Sánchez. “Tenemos muchas ganas de celebrar un gol con un compañero que lo ha pasado bastante mal. Sabemos de su potencial, a su mejor nivel es de los mejores extremos de esta categoría”, incidía Murillo. Es un chico querido en el vestuario.

Es un arma más Haitam para el ataque del Málaga, un jugador con cualidades para marcar diferencias, pero que no puede ser, de momento, pilar a tiempo completo. De fondo hay también un aliciente. Internacional sub 17, sub 20 y sub 23 con Marruecos, en julio de 2024 se disputan los Juegos Olímpicos en París, para los que la selección norteafricana tiene billete. Una buena temporada puede acercarle a la cita francesa. Pero antes tiene trabajo en Málaga. Un fichaje diferencial entrados en noviembre que puede dar más armas a Pellicer.