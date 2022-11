Haitam y el Málaga CF: "Soy muy feliz aquí"

Es la cara más sonriente de la semana en Martiricos y no podría ser de una manera diferente después de su actuación en La Romareda. Su nombre es Haitam Abaida y desde hace varias temporadas es una de las apuestas más claras del Málaga dentro de La Academia. Su jugada con gol incluido en el partido ante el Zaragoza le sirven para seguir creciendo.

No son pocas las muestras de cariño que ha recibido en estos días en los que el malaguismo está ansioso por sumar estímulos positivos. La entidad compartió un breve vídeo con declaraciones de Haitam a la afición: "Os quiero agradecer el apoyo que he recibido después de... bueno, desde que he llegado aquí al Málaga. Soy muy feliz aquí, estoy infinitamente agradecido a todos vosotros, estoy muy feliz por haber podido marcar mi primer gol".

En su mensaje no pudo dejar pasar la oportunidad de mandar un saludo a su selección, Marruecos, en pleno Mundial de Catar. "Tampoco me quiero olvidar de mis compatriotas marroquís, espero que hagan un gran Mundial si dios quiere", afirmó antes de cerrar: "Espero poder seguir ayudando al equipo, ¡vamos Málaga y vamos Marruecos!".