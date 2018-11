Harper se apunta al derbi

El Málaga no sólo lleva los Valores Blanquiazules fuera de La Rosaleda. El trabajo empieza por el propio club y por los más pequeños. Los más jóvenes de La Academia estuvieron en la sala de prensa de La Rosaleda disfrutando de la experiencia de Iván Rodríguez y Jack Harper, dos ejemplos a seguir para todos.

El delantero, por otro lado, habló acerca de cómo se encuentra: "Ya estoy recuperado, estoy con el equipo. Cogiendo ese tono físico que me hace falta para competir el fin de semana. Pero ya integrado con el equipo y preparado para competir". Harper está disfrutando como un niño, nunca mejor dicho: "Uno trabaja desde chico para intentar competir en las grandes ligas y la Segunda es muy dura. Estoy aprendiendo muchas cosas de mis compañeros, de los partidos, del míster... está siendo un año muy bonito para mí".

Tocó el tema deportivo y mostró su optimismo: "Venimos de perder fuera y ahora con el aliento de nuestra gente seguro que sacamos el partido hacia delante. Además será muy bonito porque es un derbi. Está claro que todos los partidos son tres puntos, pero ganar un derbi en La Rosaleda siempre da un empujoncito más".

Harper asegura que este tiempo parado le ha servido de mucho: "Viendo y sin poder ayudar se sufre más. Pero también se aprenden cosas estando lesionado. Por suerte en mi carrera no he tenido muchas. Esto es un paso atrás para dar dos hacia delante. Hay veteranos que han tenido más que yo que me dicen que aprenda de estas cosas, que reflexione de lo que he hecho hasta ahora y que vuelva con mucha fuerza".