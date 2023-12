Honores a Juanito por el Mérida - Málaga CF

Juan Gómez Juanito es un hilo que une a Málaga y a Mérida a través del fútbol y la memoria. El club romano, ante la visita de los blanquiazules este próximo domingo a partir de las 18:00 horas, ha querido honrar al eterno dorsal 7, que perdió la vida trágicamente en un accidente de tráfico cuando era el entrenador del conjunto extremeño.

El AD Mérida compartió un cartel en el que lanzaba algunos guiños al malaguismo, tirando de uno de los vocablos malaguitas más puros y clásicos, el "perita". También de un clásico como el espeto de sardinas. Pero entre todas las cosas, ese "Siempre en el recuerdo" del que fuera el 7 del Club Deportivo Málaga, Real Madrid, Atlético de Madrid, Burgos... y de la selección española (cómo olvidar la batalla de Belgrado).

Debería retumbar, con ambas aficiones de la mano, el "illa, illa, illa, Juanito maravilla". Más de 30 años sin la furia de este hijo de Fuengirola, que estaba destinado también a ser un grande de los banquillos.

😏 ¡𝑯𝒆𝒚, 𝒃𝒐𝒒𝒖𝒆𝒓𝒐́𝒏! 🆚 @MalagaCF 📅 Domingo, 10 de diciembre ⏰ 18:00 horas 📊 Jornada 16🏟️ Estadio Romano José Fouto7️⃣💫 Siempre en el recuerdo #MéridaMálaga pic.twitter.com/mnYPcBac1f — A.D. Mérida (@Merida_AD) December 7, 2023

Sobre el Málaga

"Es un equipo diferente, de mucha calidad, pero también una oportunidad para nosotros, será bonito, vamos a ver qué pasa. El Málaga tiene muy buenos futbolistas y juega bien al fútbol. Los partidos se deciden en pequeños detalles, igual en casa no le han favorecido tanto como fuera, pero no creo que sea determinante. La Copa del Rey no se podía ver y tampoco nos sirve de referencia. Lo tenemos ya analizado y sabemos lo que hacen, igual que ellos saben lo que hacemos nosotros, hoy en día se puede esconder poco", afirmó.

"Necesita la victoria y espero que vayan a por ella, porque tiene a 8 puntos el primer puesto de ascenso directo y no querrá alejarse más. En presupuesto y plantilla la diferencia es muy, muy grande. Eso no quiere decir que no tengamos opciones, pero tendremos que hacer un partido de diez. Si aprovechamos nuestras opciones, daremos guerra", añadió.

"Tiene mucha calidad, de nada te genera. Muchos recambios, los jóvenes son muy, muy buenos. Pellicer en general trabaja los equipos a su manera, como a él le gusta. Me parece muy completo a nivel defensivo y ofensivo. Destaca la gran calidad que tiene, los jóvenes están por encima del nivel de la categoría", cerró Ruano, que recuerda que Málaga es su casa y que su familia es malagueña, dejando abierta la puerta para el futuro.