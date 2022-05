El Málaga CF, con la obligación moral de ganar en Tenerife (21:00)

El Málaga se presenta en Tenerife con la obligación moral de ganar y dejar prácticamente garantizada la permanencia en Segunda División una temporada más. El Almería hizo lo suyo ante la Real Sociedad B y, también como se esperaba, el Amorebieta no desperdició su bala ante el Huesca. La victoria dejaría a ambos a cinco puntos con seis por jugarse. Ni escudo ni afición merecen tanto sufrimiento.

La semana, para colmo, ha estado salpicada por la polémica con Antoñín. El club abrió un expediente sancionador al futbolista cedido por el Granada. Además, Pablo Guede dejó claro públicamente que tendría su castigo. Parece que también se ha llevado por delante a Kevin, que se quedó fuera de la lista por decisión técnica.

En la expedición viajan un buen puñado de chavales que están deseando jugar. Finalizado el curso con el Atlético Malagueño, no les queda otra que pelear por su futuro: Dani Lorenzo, Víctor Olmo, Loren, Andrés Caro, Roberto. Igual un soplo de aire fresco es lo que necesita el Málaga en el campo. Aunque no cabe duda que a quien más se ha añorado es a Luis Muñoz, que apunta a tener minutos. Habrá que ver si de inicio o no.

Habrá que ver también cómo plantea la cita Guede, que suele añadir toques nuevos en cada cita. El argentino ha sorprendido a más de un rival en lo táctico, pero necesita para ello la complicidad absoluta de todos los jugadores. Desde Dani Martín en adelante, parece que Víctor Gómez regresará y que Escassi estará en la defensa seguramente con Lombán. Y Víctor Olmo repetirá tras su estreno.

Genaro y Febas estarán delante. El centrocampista que complete la medular está por ver (Ramón finalmente ha viajado). Brandon Thomas y Vadillo, presumiblemente, jugarán en posiciones ofensivas y falta otra equis por despejar.

Y con eso hay que asaltar a un rival que puede certificar su clasificación para el play off y no renuncia a aferrarse a cualquier resquicio matemático. No tendrá algunos hombres importantes como el Zamora Juan Soriano.