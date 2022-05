José María Muñoz: de la preocupación actual a la ilusión por el futuro

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, cargo en el que lleva ya un par de años por la lentitud del proceso, habló tras la inauguración de LaLiga Genuine en La Rosaleda y fue cuestionado también por algunas situaciones de la actualidad de la entidad.

“Es una satisfacción que LaLiga Genuine venga y que jueguen en un estadio de fútbol profesional, que normalmente no suele ser así, y coincidiendo con el 80 aniversario es algo muy bonito por ellos. Era un objetivo que se tenía que conseguir y aquí estamos. Nada más que escucho felicitaciones y agradecer el trabajo del club de todas estas semanas. Es algo único, porque van a celebrar los goles propios y ajenos. Ellos son los que dan los abrazos verdaderos", decía Muñoz, destacando la buena sintonía con LaLiga: “Creo que sí. Ha venido Javier y la relación con LaLiga es buena. Hay que mantener buena relación buscando los mejores intereses para el club. Nadie se espera ese escenario y somos profundamente optimistas con la situación. Se ve en las conversaciones con el entrenador, el ambiente de los jugadores…”.

“Preocupado", respondía con sinceridad Muñoz por la situación deportiva: "Por mi ejercicio profesional he tenido situaciones complicadas, pero llevo tres semanas con un pellizco en el estómago y no hay nada que me lo quite hasta que se solucione esto. La opción de que el Málaga no esté en Segunda es catastrófica para todos. Vamos a ser positivos y pensar que el horizonte está más cerca, porque el año que viene lo que está previsto es mucho mejor que este. La situación económica sigue exactamente igual, es un club totalmente saneado. El único préstamo que hay es el participativo del CVC, que es obvio que tiene que estar ahí. El peor escenario nada más que lo sé yo y el mejor escenario nada más que lo sé yo. Hasta que no termine la temporada no quiero hacer ningún tipo de comentario sobre ello”.

En el caso de que se descendiera, no sería tan dramático como hace dos años. "Se podría amortiguar el golpe. Hace dos años era la desaparición y en estos momentos no se contempla ese escenario. Lo dije en la anterior comparecencia, el club continuaría. Pero no quiero hablar de eso, sólo transmitir que sería viable. Vamos a ser positivos, hay que lanzar mensajes de optimismo a los jugadores y a los aficionados", opinaba el administrador judicial.

¿Y qué mensajes llegan desde el vestuario? "Sí, de total optimismo. Esta semana ha sido muy bonita de entrenamientos. Tuve una larga conversación con el entrenador el miércoles, de hora y media, los dos solos, aparte de las que tenemos casi a diario, ayer lo volví a ver. Somos tremendamente optimistas todos, del primero al ultimo", sostenía Muñoz

"Está terminando el arquitecto de finalizar la Fase 1, la subfase está ya terminada y ahora quedan un par de flecos para terminar esa primera. Sigue en marcha, a un ritmo más lento porque no queremos hacer algo que luego tengamos que derribar. Ha sido muy complicado llevar algo adelante cuando no había dinero, ahora que lo hay, hay que hacer algo que sea duradero para los jugadores", dice el administrador: "Se ha refinanciado parte de la deuda que tenia el club, como sabéis".

"Hay expediente sancionador y estamos a la espera de que él formule alegaciones. Ya sabéis que siempre digo que, por ejemplo, Al-Thani es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, igual", afirmaba sobre el caso de Antoñín, que ya lo dejó claro Guede

"Estamos pendientes de si se inadmite o no el recurso de casación y si se emite la orden de búsqueda y captura. Yo no estoy en el procedimiento principal y no me llega todo. Lo único que trato es de hacer mi trabajo. Intento ser lo más aséptico posible desde que llegué al club con los dos socios mayoritarios, con una posición lo más neutral posible. Entiendo que la del recurso de casación será para antes de verano y la de búsqueda y captura, igual", cerraba el administrador judicial.