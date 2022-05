Ramis: "Necesitan puntos y tiene muchas cosas buenas"

Luis Miguel Ramis atendió a los medios de comunicación en la previa del Tenerife-Málaga CF. "Está en una situación difícil, necesita esos puntos. Pero tiene muchas cosas muy buenas y va a ser un partido complicado. ¿Qué equipo de los 22 no tiene potencial? Nos ha costado muchísimo sacar resultados contra equipos en esa situación. Muchas veces ganar es una cuestión mental. Todos podemos caer", dijo del conjunto malacitano.

"Todos los partidos tienen su importancia. Este es más relevante porque quedan menos puntos en juego. Podemos aspirar a todo y estamos más cerca de ya tener algo asegurado. Hay que ganar y seguir creciendo", añadió.

Como el Málaga, el Tenerife también sabrá qué han hecho los demás cuando llegue el partido: "Voy a ver el resto de partidos, con toda la tranquilidad del mundo. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, todo lo que no sea ganar nuestro partido no nos puede descentrar. Confío en otra victoria y lograr por primera vez tres seguidas, pero eso no varía nuestro pensamiento. Son tres puntos muy importantes que certificarían la presencia en el play-off".

Lesionados

"Estamos a la espera de más opiniones respecto a la lesión de Pablo Larrea. Esperemos que se recupere, pero puede que se pierda el final del campeonato; no es una buena noticia. La baja de Pablo Larrea es importante aunque daremos con soluciones, para eso estamos los entrenadores. Hay que asumir estas situaciones, son parte del fútbol. Lo principal es que esté bien y que lo arropemos".

Portería

"He hablado con Dani Hernández esta semana. Habitualmente nos comunicamos, siempre nos ha aportado en todos los sentidos, siendo además uno de los capitanes. Está preparado y tenemos máxima confianza en él, seguro que lo hace bien, como ya lo demostró la temporada pasada, cuando nos dio muchísimo".