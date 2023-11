Horario y dónde ver en TV el UD Ibiza - Málaga CF

Sergio Pellicer reconocía en sala de prensa la importancia de este UD Ibiza-Málaga CF. “Es un partido señalado contra un rival directo, está por delante de nosotros. Sabemos el proyecto que tienen de volver cuanto antes al fútbol profesional. Un rival que necesita muy poco para crear ocasiones de gol. En el último partido fue sorprendido en casa por el Intercity, pero contra el Mérida hacen un partido muy competitivo. Tienen mucho talento en la zona de finalización, pero lo enfocamos como un partido señalado, sabiendo la importancia. Pensar con el alma de los chicos, estamos un poco justos de fondo de plantilla, pero no sirve de excusa. Es como un casting, encontrar otros jugadores que puedan aparecer. Agradecer a Moussa y a Víctor que han forzado para estar esta semana, aunque no están al cien por cien. Si en el entrenamiento de mañana no pasa nada, pueden estar para ayudarnos”.

“Es uno de los partidos más importantes. Estamos en la duodécima jornada, es un rival directo con el Castellón, el Córdoba y otros equipos que están empujando. Somos un equipo muy fuerte en el medio del campo y se nos han acumulado muchas bajas por lesión. Tenemos a Genaro, Dani, David Larrubia puede jugar, Jesús seguramente vaya convocado, Rafa está lesionado con el filial e Izan está en la selección. Esto es un casting, habrá situaciones en las que tendrán que aparecer jugadores, viendo el compromiso del día a día. Vamos a competir y con la idea de conseguir la victoria. Intentar restar sus virtudes, encontrar nuestra idea y que aparezcan esos jugadores que marquen diferencias arriba y a nivel defensivo tenemos la solidez de Antequera y evitar los minutos contra el Córdoba donde perdimos el norte”.

Fecha y horario

Este UD Ibiza-Málaga CF se jugará en el estadio de Can Misses este domingo, 12 de noviembre, a las 16:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver, siempre que no haya cortes, por FEF.Tv.