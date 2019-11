Cuando Sabina comprendió en Comala que no se debería tratar de volver al lugar donde has sido feliz, sabía bien lo que decía. Santo Domingo lo fue para Víctor Sánchez del Amo, que se estrenó como entrenador del Málaga en el feudo del Alcorcón. Además, con un refrescante 1-4 en el que se destapó Ontiveros. Es curioso lo que cambia todo, lo fugaz de las cosas. En el fútbol se añade además la desmemoria.

Víctor debutó en el banquillo del Málaga en Alcorcón, lo que supuso un punto de inflexión y ayudó al equipo a tomar impulso y acabar la temporada optando al ascenso. El madrileño es prácticamente el mismo. Su plantilla, no tanto. Ya no están Pau Torres, N'Diaye, Ontiveros y Blanco Leschuk, por citar a cuatro referentes de aquel equipo. Las circunstancias, además, provocan que tampoco estén jugadores como Keidi Bare y los otros dos goleadores, Adrián González y Renato Santos.

Nostalgia también trae el nombre de Jack Harper. El delantero hispano-escocés eligió un camino muy claro cuando todavía ni había despegado en el fútbol profesional. Su apuesta personal hay quien todavía no la entiende. Ni por lo deportivo ni por lo personal. En Martiricos no se tardó en hacer honor al dicho de a rey muerto, rey puesto. Ahora los flashes y la esperanza llevan el nombre de Antoñín a la espalda, nuevo estandarte del jugador de la casa.

Por poco no hay un duelo entre Kellyan y Samu Casado, que estuvieron juntos en La Academia y defendieron la portería del Atlético Malagueño hasta hace un suspiro. Por cuestiones de guion y de mera apuesta de club, uno se quedó y el otro tuvo que salir. En el recuerdo de Casado, que debutó la semana pasada en Segunda División, las lágrimas por su abuelo después de convertirse en héroe del juvenil campeón gracias a una tanda de penaltis sensacional.

Entre tantas batallas de ayer, algo de presente. No hay que olvidar cómo llega el Málaga, tanto a niveles de clasificación como en esta expedición puntual de la jornada 16. Víctor tira de 17 futbolistas, seis de ellos del filial. Los ya mencionados Antoñín y Kellyan (que debe ser el portero titular), Hicham, Ismael Casas y Luis Muñoz. No le da a los blanquiazules ni con el tope de canteranos para hacer una lista completa. De hecho, el último tripulante es un David Lombán lesionado. Solución para situaciones de altísimo riesgo.

Aun así, no le quedará un mal once titular al Málaga. Los guantes serán para Kellyan, arropado por Cifu, Luis Hernández, Diego González y Juankar. Lo normal sería ver en el centro del campo a Luis Muñoz junto a Boulahroud y Benkhemassa (si no los dos). Por la izquierda asomaría Dani Pacheco y por la derecha Keko Gontán. En punta, Antoñín y Sadiku.

Con esta apuesta serían ya tres los jugadores sin licencia del primer equipo sobre el césped. Eso implica que, probablemente, Hicham tendrá que esperar en el banquillo. Víctor ha repetido en no pocas ocasiones que es su límite, salvo necesidad extrema, de canteranos simultáneos, evitando de este modo acercarse peligrosamente a la alineación indebida.