Que hable el fútbol. El verano ha sido largo, confuso y por momentos desquiciante. El mercado de fichajes y la resolución del ERE a los profesionales la pasada temporada ha marcado el tempo hasta ahora. Entre el pasado sábado y este lunes se puso fin a todo. Resuelto el engranaje y foto final de la plantilla en el momento de mayor estabilidad extradeportiva del club en los últimos años. Y ahora, que hable el fútbol.

Las Palmas visita La Rosaleda en esta quinta jornada de la Liga SmartBank desde las 16:00 horas. Llega el conjunto de Pepe Mel quizá en su mejor momento anímico, tras sumar su primer triunfo de la temporada ante el Logroñés (2-1). Antes, una derrota ante el Leganés (1-0) y dos empates consecutivos ante Fuenlabrada (3-3) y Zaragoza (2-2). La esencia de los isleños sigue siendo la misma este curso pese a que, como el Málaga, vivió una fuerte reestructuración y llegaron numerosos fichajes. Se espera un partido agitado y, viendo los precedentes, con muchos goles. Siete en cuatro partidos suman los isleños.

Resaltaba Pellicer en la rueda de prensa previa el “ADN” del club canario y que esperaba mucho juego por dentro y presión alta. Tiene receta para ello el técnico castellonense que, entre otras cosas, buscará recuperar la solidez defensiva que pareció nublarse ante el Rayo Vallecano.

Para esto se esperan modificaciones en el once inicial. Venía siendo un bloque medianamente fijo. Un retoque aquí aquí, otro allá. Pero las caras parecían repetirse. Pese a que dejó claro que no pretenden una revolución hoy, los nombres de Ismael Casas, Jairo y Luis Muñoz comienzan a oscilar como candidatos a ir directos al once. Está por ver cómo redibuja el esquema, si continúa con ese 4-4-2 que parecía convencerle y encajarle a los jugadores o vuelve a hacerlo girar.

La posible entrada de Ismael Casas no tiene porque hacer cambiar la línea de cuatro a una de cinco, ya jugó adelantado a éste Calero aunque movería a puestos más interiores a un Cristian que ya ha demostrado en poco tiempo que se amolda en cualquier posición. Benkhemassa o Ramón será sacrificados por Luis Muñoz mientras que Jairo podría entrar en sustitución de Larrubia e incluso Yanis. Atentos también a Chavarría, que dispuso de buenos minutos y es una alternativa ofensiva a dúo con Caye Quintana.

Independientemente de quién juegue. Lo prioritario será recuperar el control del juego y la fabilidad defensiva que reino en las primeras jornadas ligueras. La entrada de Luis Muñoz, con varios entrenamientos con el grupo, se antoja clave para esto. En el malagueño, segundo capitán del equipo y que sin Lombán lo estrenará este domingo, están depositadas muchas esperanzas. Su consolidación fue la pasada campaña y en este curso se espera que dé el siguiente paso al frente.

Mover bien la pelota y encontrar a los jugadores diferenciales era otra de las pautas que marcaba el técnico en su comparecencia previa al envite. A la espera de que se recupere Joaquín Muñoz, al que piropeó Pellicer, esos hombres bien pueden ser Jairo Samperio o un Caye Quintana que aún no gozó de las oportunidades de gol que sí mereció por su trabajo. Cuestión de acierto dado lo que le sigue costando al equipo generar el peligro necesario para lograr un resultado holgado. De momento, lo que se sumó se logró por la mínima (1-0) y vale igual que cualquier goleada.