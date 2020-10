¿Dani Barrio o Juan Soriano? Esa fue una de las preguntas que tuvo que abordar Sergio Pellicer durante la rueda de prensa previa al envite ante Las Palmas. Es un cuestión lógica, sobre todo por la tardanza con el meta sevillano, que llegó cuando el actual titular ya tenía mucho terreno labrado en el once de inicio blanquiazul.

"Lo he dicho antes, si nos respetan las lesiones y con los jugadores del filial, tenemos dos jugadores por posiciones. Tenemos ese bendito problema este año en la portería, junto con Gonzalo están Juan y Dani", apuntaba el castellonense, que pese a no restarle opciones, dejaba entrever que Barrio continuará defendiendo el arco de momento: "Mañana sabemos perfectamente qué portero va a jugar. Para nosotros no va a ser un debate, para nosotros va a ser que ellos entiendan perfectamente que van a participar los dos. Más pronto o más tarde Juan Soriano va a tener su oportunidad".

Eso lo quería dejar claro Pellicer, que "todos van a tener su oportunidad" esta temporada, como también todos la tuvieron la pasada: "Se lo he dicho a ellos. Creemos que la competitividad y el competir por un puesto cada semana hace mejor al jugador y al club".

"Estamos contentos con Dani. El otro día [por el duelo ante el Rayo] Dani no tiene ningún error pese al resultado. Está creciendo", defendía el técnico al hasta ahora titular y zanjaba así algo que para ellos "no va a ser un debate, sino un bendito problema": "Tenemos la portería asegurada y que va a competir y van a tener su momento. Tomaremos una decisión más adelante si vemos oportuno que Juan tiene que jugar o vamos cambiar. Necesitan los dos con confianza, al igual que Gonzalo. Es una posición muy complicada y específica. Estamos contentos y va a ser un debate muy bonito para nosotros".