Ha habido un parón después de que se retransmitieran los contactos para una posible venta del Málaga durante los meses de septiembre y octubre. Una clave seguramente la dio Javier Tebas en una entrevista con este periódico. "El Málaga es muy complicado de vender, tiene dos propietarios, está judicializado... Siempre que hay este tipo de crisis, la venta no soluciona nada. Es muy difícil vender un club en esta situación. Mira el Córdoba, que lo vendieron y mira cómo está al cabo de tres años...", decía el dirigente de LaLiga.

Sería sumar dos problemas. Si el jueves se refería Francisco de la Torre a la situación del club y abogaba por la discreción y la prudencia, esta viernes habló el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, en un acto celebrado en el IAD de Carranque.

"Las instituciones malagueñas y andaluzas estamos expectantes y siguiendo al detalle y con lógica preocupación la situación del Málaga porque los plazos se van agotando. Los plazos se van cortando y no ha habido acuerdo de BlueBay con la propiedad ni con los posibles compradores; hay un impás y estamos expectantes", desarrollaba Imbroda, que seguía mostrando su preocupación: "No sé si habrá acuerdo final, confiamos en que no dejen caer al Málaga. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, no lo estamos haciendo pero hay una decisión privada con unos compradores con los que se tienen que poner de acuerdo".

Acabó Imbroda dejando claro que "la Junta de Andalucía está atenta y en contacto permanente con la Liga Profesional de Fútbol porque estamos preocupados por lo que pase con el Málaga".