"Ir al Real Madrid es la mejor decisión para Loren Zúñiga"

Sergio Pellicer fue quien hizo debutar a Loren Zúñiga con el Málaga en Segunda División. También quien más partidos le ha dado con el primer equipo. También le defendió no pocas veces en entrevistas y ruedas de prensa. Ahora vuelve a ponerse del lado del canterano y apoya firmemente su decisión de unirse al Real Madrid, aunque sea en principio para el primer equipo.

“Es la mejor decisión. Con la edad que tiene, debía ir a un filial o a una cantera. Además va a una potente, con una competitividad brutal, pero estará en una cantera top, de un equipo grande. Eso hará que mejore, sobre todo el proceso, con todos los medios que tienen, los compañeros… Eso es muy importante, es mejor estar en una cantera así, incluso jugando en inferior categoría o en la misma, que irte a un Primera RFEF o a un Segunda en el que no vaya a tener minutos porque eso ya te va devorando. Lo que necesita es competir y me alegro muchísimo por él porque va a ser un gran proceso de mejora”, comentó Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda en la previa del partido contra el Ceuta.

Recordó el entrenador de Nules cómo fue un poco el proceso de llegada de Loren Zúñiga, cómo hubo que adelantar plazos con él y otros: "Lo hice debutar ante el Logroñés el año de las 18 fichas, en el que tuvimos que adelantar procesos con él y otros jóvenes por la situación del club y porque con el COVID cualquier cosa podía pasar y ellos fueron el éxito del nivel competitivo que dieron en el entrenamiento porque los profesionales sabían que el que se durmiera no iba a jugar. Ellos dieron un rendimiento muy alto, Loren entre ellos. Luego por las circunstancias y los pequeños detalles en un delantero, no lo ha podido cambiar. Recuerdo el año pasado un partido contra el Levante en el que tuvo la última jugada y no finalizó en gol. Si marca el gol a lo mejor le cambia. El fútbol tiene estos detalles”.