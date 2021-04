Isco, Brahim y Samu Castillejo, los tres malagueños en clubes de la Superliga

Más información El Málaga se manifiesta contra la Superliga

La nueva Superliga Europea que amenaza los cimientos del fútbol de clubes (y por extensión, de selecciones) tal y como se entiende hoy, se ha encontrado con el rechazo generalizado de las entidades que quedan fuera de los planes de los clubes más poderosos del continente y, por extensión, del mundo. Al Málaga puede parecer que esta pelea le pilla lejos, pero afecta a toda la pirámide del balompié.

Entre los jugadores con contrato dentro de los 12 clubes que han declarado formar parte de la nueva competición hay tres jugadores malagueño. Se trata de Isco Alarcón (Real Madrid), Brahim Díaz y Samu Castillejo (AC Milan), aunque en el caso de Brahim está cedido en el club italiano por el Madrid y su préstamo finaliza este verano aunque hay voluntad de prolongarlo.

Cada jugador de los tres ex jugadores del Málaga (Brahim es el único que no jugó en el primer equipo) es distinto en la coyuntura actual. Isco (cumple 29 años esta semana) tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022 aunque esta temporada ha dejado de contar apenas para Zidane, que sólo lo alinea en momentos de máxima necesidad, como el domingo en Getafe por la carestía de efectivos. Se daba por hecha su salida este verano del club, aunque su elevada es un obstáculo. Cumple su octava temporada en el club blanco, al que llegó en 2013 tras dos años extraordinarios en Málaga, que en 2011 pagó seis millones de euros al Valencia. Dos años más tarde se fue al Madrid por cinco veces ese precio después de brillar en la Champions y ser estrella en el Europeo sub 21 que ganó España con él de figura. De ser traspasado a otro club europeo, el Málaga recibiría un 1% en virtud del acuerdo del mecanismo de solidaridad FIFA por derechos de formación. Claro que cabría preguntarse si ese mecanismo seguirá en vigor si se produce la fractura definitiva.

Brahim Díaz (21 años) está a mitad de camino. Cedido por el Real Madrid al Milan, dos clubes de la nueva Superliga. El malagueño tiene contrato hasta 2025 pero está a préstamo hasta junio en la capital lombarda. Lleva cinco goles y tres asistencias esta temporada y el Milan ha expresado la voluntad de seguir contando con él. Parecen sus dos vías, volver a Madrid (Zidane le tiene en estima pese a no darle demasiada bola, aunque falta por ver qué decide el técnico francés) o seguir más tiempo en Milanello. Su futuro próximo pasaba por jugar la fase final de la Eurocopa sub 21 y, es posible, los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque una de las incógnitas que se plantean es que la FIFA y la UEFA ya han anunciado como amenaza que los jugadores pertenecientes a los clubes de la Superliga no podrán jugar competiciones de selecciones.

Por último, Samu Castillejo. El de Huelin (26 años) está en su tercera temporada en el club rossonero. Llegó por 21 millones desde el Villarreal, que a su vez había pagado ocho millones al Málaga en el traspaso conjunto con Samu García en 2015. El Málaga ya recibió por esa transacción unos 500.000 euros por los derechos de formación. También llegó una pequeña cantidad al Mortadelo, club en el que se inició. Asentado en Milán, esta temporada suma tres goles y tres asistencias en 39 partidos disputados.