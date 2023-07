Issa Fomba ficha por el Leganés B

El Málaga CF ha sufrido un éxodo de futbolistas como consecuencia de su fatídico descenso la pasada campaña a Primera Federación, en la que quedaron clasificados en la vigésima posición de LaLiga Smartbank. Una de las pruebas de ello es que el 80% de los jugadores abandonaron la plantilla del primer equipo y también se han dado bastantes fugas en la cantera.

Una de ellas fue la polémica salida de Issa Fomba, que no renovó su contrato con el cuadro blanquiazul y vio truncada su promoción progresiva a la plantilla del primer equipo en un momento muy delicado para esta en la lucha por mantenerse en el fútbol profesional. Tras esto, el futbolista se ha unido a las filas del Leganés B de Tercera Federación para esta temporada.

El jugador oriundo de Malí disputó seis duelos en la categoría de plata del fútbol español, pero se formó bastante polémica con su renovación. Unas declaraciones de Kike Pérez fue lo que desencadenó todo. "Algunos quieren sacarle los ojos al Málaga. Hay un caso concreto de uno que ha jugado un rato y termina contrato y nos pide 200.000 euros y billetes de avión. No es el chico, es el sistema el que está mal. El que no quiera estar, ahí está la puerta. No tengo ningún miedo en eso, se ha estado 120 años sin equis y se podrá estar otros 120. Quien salga por la puerta no quiero que vuelva al club", dijo.

Esto tuvo una respuesta a los pocos días de la agencia de representación del jugador: "World Football Consulting desmiente las palabras recientes del director general de Málaga CF sobre Issa Fomba. En ningún caso hemos exigido un salario de 200.000 € anuales y esas cifras coinciden con la oferta de los países del Golfo que Issa ha rechazado esta semana, para seguir en proyectos deportivos que correspondan con sus objetivos. Tampoco hemos impedido a Issa de renovar con el Málaga CF".