El Málaga hará ficha del primer equipo a Álex Mula e Iván Rodríguez. Según explicaron fuentes del club de Martiricos a este periódico, ya les corresponde por edad (ambos son de 1996). Así que a partir de la temporada 2019/2020 ambos canteranos tendrán dorsal del primer equipo, abandonando el 28 y el 29 que lucieron el curso pasado respectivamente.

La inscripción en Segunda División tiene un coste de 24.000 euros por futbolistas, si bien la entidad ya tuvo que pagar alrededor de 3.000 euros por cada uno para hacerlo en Segunda División B. Esta cantidad abonada se descuenta del precio, así que serán 42.000 euros por los dos canteranos.

Quedan otros dos fijos de los que tuvieron protagonismo la temporada pasada a pesar de ser jugadores del Atlético Malagueño: Keidi Bare e Hicham. El club estudiará qué es lo más conveniente en ambos casos, aunque todo dependerá también, deslizan desde Martiricos, de cómo evolucione el mercado y de la fisionomía definitiva de la plantilla. Son dos cartas con las que jugar.

¿Por qué es importante esto? Ya se vio la temporada pasada en el caso de los cuatro canteranos (también estaba Harper). Aunque de facto sean jugadores del primer equipo, al ocupar dorsal del filial dejan huecos para posibles incorporaciones profesionales si en un momento dado el Málaga tuviese demasiadas fichas ocupadas. También es un as en la manga en un hipotético escenario en el que exista overbooking por no lograr todas las salidas deseadas.

Luego hay otra vuelta de tuerca más. Puedes tirar de canteranos en cualquier momento. No fueron pocos los que jugaron el pasado curso y no son pocos los que hay ahora mismo en la pretemporada (más del 50% de la expedición). Pero cuando llegue la hora de la verdad, tienes que tener un mínimo de profesionales sobre el césped, es decir, no puedes usar de manera ilimitada y simultánea a chicos de La Academia. Si se llega a un escenario dramático, promocionar a algunos de los más veteranos ofrece una solución a la vez que abre el camino a otros más jóvenes. Además, ello también beneficia al filial, que tendría menos fichas secuestradas.