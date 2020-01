Javier Imbroda, sobre Shaheen: "Veremos si está todo bien, hasta ahora, no"

El consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, estuvo en el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto que se celebra en Málaga el próximo mes de febrero. Allí se le preguntó por el conjunto blanquiazul y fue claro: “No sé cuántas cosas más pueden pasarle al Málaga. Parece que en una situación de cierta de debilidad todo llega... Seguimos con mucha preocupación. Las instituciones nos hemos unido en la medida de nuestras posibilidades porque es una propiedad privada. Tenemos que tratar de razonar con la propiedad, tratar de que entienda la gravedad de la situación. Nos cuesta mucho que lo entienda, pero lo que no podemos hacer es bajar los brazos, por lo menos que el Málaga sepa que no está solo, que sepa que las instituciones están esperando y buscando la manera de tener una resolución que confieso no es nada sencilla”.

Desconfía además Imbroda de las recientes palabras de Shaheen: “Veremos si está todo bien, hasta ahora no, desde luego. Si la propiedad desarollara su plan, se sentara y avanzara, estaríamos todos encantados. Pero desafortunadamente no está ocurriendo eso. Es una situación muy compleja, con demandas judiciales de por medio, con un entrenador cesado tras una situación un tanto desagradable... Es todo muy complejo, ojalá un día se cruce una línea para que haya un antes y un después. Una ciudad como Málaga, que es de Champions, merece un equipo de Champions”.