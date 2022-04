José María Muñoz y las diversas quejas de los aficionados

En las dos últimas temporadas y media se han sucedido las quejas de abonados del Málaga por muchas cuestiones. De hecho, la entidad reconoce que han atendido a multitud de aficionados en la medida que les ha sido posible de manera presencial y telefónica. Desde que se desató la pandemia de Covid, los problemas se han acumulado. Las fórmulas para compensar por los partidos nos satisfechos del curso 2019/2020 generaron gran controversia, acentuada por el vencimiento del plazo de reclamación. El curso 2020/2021 fue peculiar porque aún no se podía entrar en los estadios. Para el 2021/2022 volvieron las quejas y las polémicas más ardientes. Una comunicación algo enrevesada, unos nuevos patrones, precios controvertidos... Y al final de soñar con los 20.000 a superar por poco los 13.000 carnets. Algunos de esos abonados también se sienten agraviados por algunas promociones de entradas.

José María Muñoz lo ve de otra manera y así lo dijo ante los medios de comunicación en La Rosaleda: “Tras la pandemia solo hubo tres reclamaciones a consumo y las tres se desestimaron. Las quejas no han llegado aquí al club. Autocrítica hacemos toda. A todos los abonados que han venido a quejarse y protestar, se les ha atendido. Siempre intentamos atender a todo el mundo. Todo el que se queja recibe una respuesta”.

Cuando las cosas van mal en lo deportivo, suelen darse destituciones o relevos. A otros niveles, las responsabilidades no suelen depurarse. Aun así, Muñoz sostuvo su teoría: “Autocrítica hacemos. Ayer (por el martes) nos fuimos de aquí cerca de las diez de la noche y tuvimos un rato de mucha reflexión. Seguir las redes sociales a veces es complicado. Las quejas de la 2019-20 las he explicado antes. Hubo tres en consumo y se desestimaron. Las quejas que llegan al club se atienden y tratan de solucionarse”.

El día del Málaga-Huesca, muchos malaguistas montaron en cólera por dos motivos. Por un lado, la falta de coordinación en el recibimiento al equipo, que acabó en chasco. Por otro, el lamentable estado en el que muchos aficionados se encontraron sus asientos antes del choque sin que hubiese ningún tipo de comunicación oficial al respecto ni una búsqueda de alternativas.

“Hasta el viernes de madrugada estuvo lloviendo barro en Málaga. El sábado nos informaron que iba a seguir lloviendo barro en Málaga. A partir de ahí, hubo 50 personas limpiando el estadio durante el sábado y el domingo. No llegamos a todos los asientos”, argumentó Muñoz, que añadió: “En lo del recibimiento hubo un fallo de coordinación. Así lo reconoció la propia Grada de Animación. Es posible que pronto hagamos algo en ese sentido. Los jugadores salieron”. Un fallo de coordinación por parte de la propia entidad, no de los aficionados.

Muñoz esperaba que se alcanzasen los 20.000 abonados en este curso, pero su optimismo se topó con una realidad. “13.300 es la cifra de abonados, es muy baja para mí, las limitaciones no han ayudado. A los aficionados hay que darle para que vengan, igual no hemos estado acertados. Haremos reflexión a final de temporada. Queremos que el equipo esté en Segunda, es importante. Me fijo en ciudades parecidas a las nuestras. El Deportivo está en Primera RFEF. Málaga tiene más habitantes que La Coruña...”, espetó Muñoz, que apuntó como principal causa al Covid: “Es una mezcla de todo. Si el Málaga en Champions jugando maravillosamente tuvo 24.000 abonados... La pandemia ha castigado a todos los clubes, no solo a nosotros”.