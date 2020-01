“Lo he pasado mal, pero ha pasado. Quiero centrarme en los partidos y nada más. Tengo la confianza del míster, del presidente y el director deportivo, que era de lo más importante. Quiero darles las gracias porque sin ellos estaría en otro sitio”, aseguró José Rodríguez en su presentación como nuevo jugador del Fuenlabrada.

El centrocampista alicantino ya se entrena con el conjunto madrileño, donde llega cedido hasta final de temporada por el Málaga. Ha sido una etapa oscura para él después de estar desde el verano sin ficha para poder jugar partidos. Tiene ganas de competición: “Sí, creo que estoy preparado. Estoy disponible. No he tenido lesione, estoy entrenando como el que más y quiero ver mis sensaciones cuando juegue. Yo estoy para jugar todo el partido si hace falta”.

Va creciendo su confianza, que también aumenta gracias al apoyo que le están mostrando en redes sociales los aficionados de su nuevo club: “Necesitaba el cariño que ellos me dieron después de lo que he sufrido, necesitaba lo que me dieron. He leído todos sus mensajes. Soy un jugador con humildad, me gusta tener el balón, es mi juego principal, pero al estar fuera he cogido cosas en la forma de defender y en aspectos de mi juego”.

Hay que recordar que el colmo de los colmos para José Rodríguez se produjo cuando después de estar varios días en Madrid y con todo listo para unirse al Fuenla, el Málaga le obligó a volver, entrenarse y dos horas más tarde aceptó su cesión.