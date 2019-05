Atendió a los medios de comunicación Juankar, que habló de la actualidad blanquiazul, de su estado físico y de cómo queda la situación tras no tener opciones de ascender de manera directa. Todo sin olvidar que pronto toca partido contra el Real Zaragoza en La Rosaleda.

"En el Zaragoza jugué mi primer año en Primera", recuerda Juankar, que explica: "Aunque tenga la salvación ahí no creo que venga a pasearse. Es un rival que habrá que batir. Nos exigirá concentración y estar al 100 por 100 durante los 90 minutos".

De la imposibilidad de ascender de manera directa, se lo toma con filosofía y acepta que es también demérito del Málaga: "Tampoco es que sienta decepción porque tuvimos oportunidades de estar ahí arriba y las perdimos, no las aprovechamos, ahora nos queda luchar por terminar lo más arriba posible".

El Málaga se juega todo al play off, que todavía tiene que asegurar y sabiendo que quedar tercero puede ser la diferencia entre subir y no. "Sabemos que cuanto más arriba quedemos mejor. Vamos a jugar al 100 por 100 estos partidos. Sería bueno aprovechar esa circunstancia de quedar terceros".

Sobre el estado personal, el madrileño cuenta cómo está siendo la evolución: "Bien, me encuentro muy bien, la semana pasada estaba bastante cansado. Me encuentro mejor en esta. Supongo que semana a semana iré cogiendo más ritmo, más forma. Es importante que esté todo el mundo disponible para el play off".

Juankar, en esa misma línea, añade: "No sé lo que aguantaré. El otro día jugué sin saber a lo que iba a aguantar, no esperaba llegar a los 60 minutos tan bien". Entiende el futbolista que la competencia es clave en este tramo, aunque eso suponga que Víctor tenga que elegir entre él y Ricca: "Aunque sean decisiones difíciles, es lo mejor para el entrenador. Competitividad sana en los puestos".

Puede volver el capitán y también Dani Pacheco, que se entrenó este martes. "Pacheco ha vuelto después de tiempo, también Fede que es importante para nosotros. A estas alturas es importante que estemos disponibles todos para poder ganar partidos", apunta Juankar.

Tendrá el Málaga que cambiar su centro del campo por la ausencia obligada de Keidi Bare. Juankar eleva el papel del albanés: "Keidi hace un trabajo que quizás a la vista no es el más bonito, pero es espectacular. El que decida el míster que entre por él lo va a hacer bien. Estamos en buena dinámica de resultados y eso también acompaña".