Juankar: "Es verdad que hay incertidumbre, pero hasta ahora hemos cobrado al día"

El jugador del Málaga, Juankar estuvo en la mediodía del miércoles en la sintonía de Cope Málaga y confirmó que el club malacitano no ha incumplido pago alguno con los jugadores: "A día de hoy ha estado cumpliendo al día. Es verdad que hay ese miedo, esa incertidumbre de que no se sabe si va a dejar de pagar o no. Pero hasta el día de hoy, a primeros de mes, todos los meses hemos tenido nuestra nómina ingresada". El jugador, sin embargo se lamentó de la situación que se vive actualmente en el club: "Es verdad que intentas aislarte y dejar el tema al lado, pero no somos tontos, todo nos afecta. En lo deportivo estamos disfrutando, nos falta esa pizca para ganar esos partidos. La dinámica es muy buena en lo deportivo, lo otro al final te afecta porque por mi parte son muchos años aquí y no sé lo que pasará con la gente con mis compañeros o con vosotros porque al final mucha gente en la ciudad vive del Málaga y no sé que es lo que va a pasar".

"No es tan fácil, se escuchan comentarios: que se vaya este jugador que cobra mucho, pero no es tan fácil, son otros equipos los que tienen que asumir eso. Los contratos altos, que se han ganado los compañeros, otros equipos no pueden aceptarlos. El que está aquí está a muerte con el club, con la ciudad y con toda la afición", dijo preguntado por las posibles salidas de las fichas más altas de la plantilla y recordó visiblemente molesto su llegada hace cinco temporadas: "Lo hablo mucho, prefiero ni recordar esos años porque es que me amargo más todavía de lo que podemos estar todos. Siempre tengo en mente el partido que ganamos al Barça aquí 2-0. Es una de las cosas que me viene a la cabeza y me hace estar jodido por esta situación. Una situación que nadie quiere estar en ella. Pero un pedazo de ciudad, de afición, de club, todo lo que genera el Málaga y que tengamos que estar en esta situación es que es para pegarse un tiro, hablando mal y pronto".

La conversación siguió en lo referente a las posibles soluciones y aunque no quiso profundizar, Juankar comentó su punto de vista: "Lo importante es que tanto el primero y el último demuestre que el Málaga nos importa, que es importante. No valen los comentarios, no voy a lo deportivo, voy al sentimiento por un club, demostrar que te importa. ¿Cuánta gente puede haber que quiere invertir aquí?, es un club de la hostia, una de las mejores ciudades de España. ¿Quién no va a querer invertir aquí? Es una cosa de locos. Seguro que más de mil personas quieren invertir aquí, que esto genera mucho, que no nos damos cuenta".

Con más calma, también comentó cómo es el trato con el director general de la entidad: "Es verdad que sus decisiones se podrán compartir o no, pero Richard [Shaheen] a diario está con nosotros, nos saluda todas las mañanas y está en los entrenamientos. Se agradece que nos sintamos arropados, luego se podrá estar de acuerdo o no, pero es importante sentirnos arropados".

Situación personal

En lo referente a su última actuación, el jugador fue crítico: "Sabor agridulce por el partido del otro día, por esa acción por la que metí la pata mal metida. Es fútbol y lo bonito es que de una semana a otra hay partido y pueden pasar muchas cosas. Pico, meto la pierna, toco balón y el balón le vuelve a rebotar a él y el árbitro pitó penalti. Fue una mala toma de decisión por mi parte y poco puedo hacer ya. Estoy fastidiado porque te empatan un partido que tenías controlado por una mala decisión por mi parte. Es duro, pero sólo queda seguir. El fallo sí ha estado en mi cabeza varios días. De todo se aprende y créeme que no volveré a meter al pierna en esa acción".

En lo referente a Sergio Pellicer, Juankar es optimista: "El equipo tiene más fluidez de cara al ataque. Es verdad que antes generábamos muchas ocasiones de gol, pero creo que las que generamos ahora son más claras y el equipo se siente más a gusto teniendo la pelota y esa superioridad por dentro, por el centro del campo", dijo y añadió: "Ya le conocíamos. Le conozco de mi segundo año aquí, estuvo con el Gato Romero y con Míchel y muy bien. Ha sido jugador y es espectacular. Es parecido a lo que trabajamos con Víctor, ha metido alguna cosa nueva y muy bien. El grupo lo ha cogido muy bien y se está viendo. Trabajamos como si fuese a ser el entrenador hasta el 30 de junio. Creo que se lo ha ganado y espero que el grupo siga trabajando como lo está haciendo con él".

En lo referente a su futuro en el club, el jugador explicó su situación y su deseo: "Mi cabeza está aquí, que de aquí a mañana hay ofertas, no lo pienso. Estoy aquí y me voy a quedar aquí, si me llaman de algún sitio, valoraré lo que hay sobre la mesa. Hasta ahora no hay nada. Me quedan estos cinco meses y otro año más, no sé qué va a pasar. Me encantaría decirte que vamos a subir a Primera División y que me gustaría aquí muchos años más, pero estando en la situación que estamos, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar e aquí a tres meses, tampoco de aquí a cinco meses y me da mucha pena no decirte eso".

El jugador también dio ánimos a Víctor Sánchez del Amo por lo que sufrió con el caso de extorsión a partir del vídeo íntimo filtrado y habló sobre sus lesiones: "Es complicado el tema de lesiones de rodillas: operarme una vez, no sentirte bien, operarme otra vez y ahora me siento bien. Sinceramente todavía me cuesta un poco, han sido dos años de operación de recuperación en el campo, en algunas opciones quizá lo pueda notar: un tendón que me quitaron para hacerme la plastia del cruzado es verdad que la zona del isquiotibial derecho la noto todavía con poca fuerza. es complicado, no es luchar contra el equipo rival, es luchar contra ti mismo. Al final mi cuerpo está casi al cien por cien pero todavía no lo está".