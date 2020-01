Buenacasa: "Estoy preparado para volver a romperla"

El fichaje invernal del Málaga, Sergio Buenacasa vuelve a esar disponible para Sergio Pellicer después de una semana en el dique seco por problemas físicos. El punta se asomó a los micrófonos de Málaga Deporte Sport Direct Radio para explicar no sólo su situación física actual, también su llegada al equipo, su pasado y sus expectativas: "Estoy bien, he podido hacer todo el entrenamiento con el equipo, es una buena noticia. Estaba al margen del grupo trabajando muy fuerte para el momento en que pudiese reincorporarme al equipo estar bien. Sólo ha sido un susto, estoy preparado par ayudar al equipo", dijo y respondió también a si estará o no en la convocatoria del equipo para el próximo partido: "Es trabajo del míster, el mio es estar disponible y lo estoy. No he forzado, podría haber entrado tal vez en la de antes. El míster debe decidir si quiere o no contar conmigo".

El atacante explicó la manera en la que ve su estancia a la capital de la Costa del Sol: "Es una oportunidad, la llegada aquí a Málaga la veo como una oportunidad, como vi la primera cesión a la Ponferradina. Se dieron muchas circunstancias este verano: mi equipo sube a Primera, no tengo continuidad, se buscó un equipo en el que se supone que iba a ser importante, tuve una lesión, no entré en el equipo...Llegó el Málaga y ahora tengo una situación para crecer y vamos a ver cómo se desarrolla".

Buenacasa llegó a la disciplina de Martiricos justo en un momento complicado por el caso de Víctor Sánchez del Amo quien avalaba su incorporación: "En el fútbol pasan estas cosas, entrenadores y personal van cambiando y te tienes que adaptar. Cuando todo estaba cerrado para la cesión hubo revuelo y eso te puede afectar, no fue así. Fue peor para los compañeros que ya estaban aquí. Traté de venir y adaptarme lo antes posible". "No tenía protagonismo en Ponferrada, hablé con el Mallorca y con mi representante para una salida y apareció el Málaga. En cuando escuché Málaga no me lo pensé, dije que sí de cabeza. Todos quieren jugar delante de 15 ó 20 mil personas cada fin de semana. Para mí es un buen escenario poder ayudar al equipo aquí", completó en lo referente a su fichaje.

Otro aspecto en el que el nuevo jugador blanquiazul ahondó fue en el de su estado físico: "Es difícil de explicar, hasta hace dos años no me he lesionado prácticamente nunca, el año anterior jugué 38 partidos cedido por el Mallorca en Segunda B. Luego, 11 partidos y lesión. La lesión es suerte, el fútbol tiene lesiones, hay muchos golpes, brechas, roturas, pero la foma en que se ha dado tan seguido no me ha dejado demostrar las condiciones que creo que tengo, ni mosrrar mi nivel en Segunda. La gente ha de estar tranquila no me obsesionaré con esto, ha sido un pequeño susto de estar una semana fuera, estoy preparado para volver a romperla. Tengo unas ganas tremendas: visualizo La Rosaleda llena y yo marcando, tengo unas ganas locas de entrar y ayudar al Málaga".

El jugador aportó también su visión del club nadaluz desde la distancia: "Siempre he visto al Málaga como un club muy fuerte, cuando lo veía como espectador en la tele y también como rival. El año pasado en el playoff con el Mallorca, el Málaga era el rival a batir por momentos de forma. Este año tiene más problemas, pero es el Málaga. La Rosaleda, la gente como anima, el club lo grande que es te asombra. Asombra verlo desde dentro más que desde fuera. Cuando lo ves desde dentro te das cuenta de que el Málaga es el Málaga".

Sadiku y la exigencia

La llegada de Buenacasa tiene que ver con la falta de delanteros natos en la plantilla malaguista, algo que el jugador descarta como hecho que genere presión: "No, más exigido no me siento por eso. La exigencia la tengo conmigo mismo, dar lo mejor de mí, puedo dar muchas cosas buenas y vengo a intentar darlas. si no fuese yo, el míster encontraría un recambio, hay jugadores que pueden jugar arriba. Yo puedo ser delantero o extremo, donde me necesiten, estaré". Además describió su estilo de juego, características dentro del campo y descartó que no sea compatible con el hasta ahora indiscutible delantero centro titular del Málaga, Armando Sadiku: "No tiene por qué ser aparte, puede ser juntos [su participación en el once del equipo]. Soy un delantero que he jugado de todo: de banda, por detrás del punta en las dos bandas... Tengo mucha movilidad, más que ser estático y bajar lavadoras, corro al espacio, me asocio, busco el uno contra uno... Ésa es la forma en la que me veo".

Buenacasa jugó en las canteras de equipos como el Barcelona y la Juventus de Turín antes de recalar en el Zaragoza. El punta habló sobre cómo es la vida fuera de dichos equipos con tantos medios: "Cada uno se hace un camino. He jugado con muchísimos buenos jugadores que no han llegado a nada y eran buenísimos, seguro que mejores que algunos de los que han llegado, otros están en la élite del fútbol. Es suerte y a la vez currártelo, cada uno sigue su camino. Tienes que tener la oportunidad y para eso has de hacer años buenos de filial o juveniles, luego cuando la tengas, aprovecharla. Si te entra en vez de darle al palo igual tiene otras diez oportunidades. Lo importante y complicado es mantenerte a este nivel. Barça y Juve fichan lo mejor del mundo. Si eres delantero, tienes 20 años, puedes querer crecer, pero te traen a Cristiano, a Higuaín, en esto clubes hay que hacer una transición fuera. En la Juventus, yo iba a salir cedido para volver en un futuro, pero al aparecer el Zaragoza que era el equipo de mi tierra cambiaron los planes. Lo difícil es mantenerse, Primera y Segunda son categorías muy difíciles y para mantenerte has de trabajar mucho, muchos años y es duro".

Por último, el jugador blanquiazul también habló sobre su adaptación al club a nivel personal: "Estoy muy contento, el grupo, el equipo me ha acogido súper bien. En Málaga, la ciudad es muy fácil adaptarse, la calidad de vida es brutal. Ya me han dicho que las lluvias no eran normales por aquí y ahora que ha salido el sol lo veo", explicó y añadió en lo referente a quiénes le ayudaronmás en el vestuario: "Todos un poco, cuando se llega a un equipo nuevo has coincidido con alguien o tienes compañeros en común. Así que se acercan, te ayudan, te echan una mano con el piso... Todos prácticamente me han ayudado, no decir que todos me han echado una mano sería egoísta por mi parte".