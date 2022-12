Unos vienen y otros se van

No hay un día tranquilo en La Rosaleda en los últimos tiempos, ni siquiera cuando se consigue una victoria. El Málaga CF sumó tres puntos ante un recién descendido, quien hasta hace una tres jornadas gobernaba la categoría de plata. Casi nada. El conjunto de Mel tiró por fin de garra, coraje y corazón que acompañado de un poco de oficio dejaron los puntos en la Costa del Sol. Aunque no todo fue camino de rosas, ya que la victoria le supuso al Málaga la expulsión de Pepe Mel, quien vio el final en las gradas de La Rosaleda, además de la quinta amarilla a Esteban Burgos.

Precisamente, el argentino fue protagonista en dos momentos claves del encuentro. El primero en la celebración con su compatriota Chavarría, autor del único tanto del partido, mostrando la camiseta de Argentina. Mientras que la segunda le tuvo como protagonista, pues tuvo parte de culpa en la consecución de estos tres puntos. El defensa blanquiazul sacó sobre la misma línea de gol un remate del glorioso cuando ya ganaba su equipo. Es cierto que se indicó fuera de juego, pero quien sabe si con la suerte que tiene el combinado de Martiricos esa jugada se terminaba revisando por el VAR y concediendo el tanto.

Después de haber visto la cuarta amarilla ante el Zaragoza, el central consiguió aguantar cinco encuentros sin ser amonestado. Sin embargo, no podrá estar en el próximo duelo liguero ante el Tenerife en casa. El dorsal 20 se mostró contento por la victoria, ya que era lo importante: "El equipo está compitiendo en todos los campos, está dando la cara y está compitiendo hasta el último minuto. No tengo duda de que los resultados van a llegar". Al igual que su vestuario, está confiado: "Hacemos un gran partido y, si no ganas y empatas, te quedas con un sabor agridulce. Parece que la máquina no termina de arrancar. Se vio que podemos competirle a un equipo como este, a un equipo como el Granada, a un equipo como el Levante le jugamos de igual a igual… Estamos bien. Estoy confiadísimo de que vamos a salir de esta situación".

Burgos también aprovechó para acordarse de los aficionados, a quienes le mandó este mensaje: "Mi agradecimiento a la gente, espero que nos sigan apoyando. Sabemos que es una hinchada muy pasional. Que cuenten con nosotros, que nos vamos a tirar de cabeza a todos los partidos". Por otro lado, no todo iban a ser malas noticias a pesar de la victoria, la nota positiva la puso Juande, quien regresó tras tres jornadas fuera de la convocatoria. Casualidades de la vida su último partido fue en la victoria, también en casa, ante la Ponferradina, donde disputó los 90 minutos.