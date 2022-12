El vestuario del Málaga CF: "Antes no éramos tan malos, ni ahora tan buenos"

Volvió a sumar tres puntos muy necesarios el Málaga CF, en un partido que volvió a tener de todo, aunque esta vez la suerte sí sonrió al conjunto de Pepe Mel. Eso sí, no fue una victoria tranquila, así explicó Javi Jiménez como se vivió en el césped la cuarta alegría de los blanquiazules en esta campaña liguera: "Está comprobado que el Málaga no va a sacar puntos si no es sufriendo, pero eso refuerza que quien quiera quitarle puntos al Málaga va a tener que sufrir mucho". Una victoria importante para la situación que vive el conjunto de Martiricos, que volvió a tener a Chavarría de protagonista, un día además especial para su país: "Arrancó bien la tarde con la victoria de Argentina, lo sufrimos mucho también pero lo principal era que ganásemos nosotros y lo pudimos hacer. Así que muy contento porque es vital para lo que viene".

Eso sí, el defensa blanquiazul dejó claro que la euforia no es el camino: "Soy mas de intentar mantenerme siempre en ese termino medio y creo que muchas veces nosotros los jugadores tratamos de analizar el juego para mejorar y muchas veces el resultado nos hace perder la objetividad, porque creo que se vienen haciendo las cosas bastante bien. El equipo en Ibiza hace un muy buen partido y probablemente ese gol, ese empate te deja una sensación rara y muchas veces pues perdemos esa objetividad a la hora de analizar el partido, pero gracias a Dios el equipo supo mantenerse fuerte en el ir y venir del partido. Aunque creo que venimos haciéndolo bastante bien desde atrás".

Su compañero argentino también confirmaba las buenas sensaciones que sintieron en el último encuentro liguero: "En Ibiza hicimos bien las cosas más o menos 70 minutos, por un error defensivo no nos quedamos con los tres puntos y nos fuimos muy frustrados. Hemos salido con todo y merecimos la victoria, estamos a dos puntos de la salvación que es lo que tanto anhelamos".

Ambos hablaron también sobre sus respectivos estados de forma, esto contaba el jugador de Quesada: "No estoy como hace un mes, porque todo el mundo sabe que no fue un mes grato para mí, pero me encuentro como hace tres meses y el equipo igual. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos y a nivel individual creo que lo mismo. Lo importante es mantenerse en ese termino medio, intentar tener la cabeza fría, darle a la victoria la importancia que tiene, pero igualmente que cuando se pierde hay que analizar cosas cuando se gana también". Incluso se aventuró a hablar de su estado emocional: "Sinceramente bastante bien, la culpa de la gestión de mis emociones en ese mes un poco rarete la tienen los compañeros, que desde el primer momento me han arropado. Por lo tanto, si a alguien debo darle las gracias porque se me haya hecho más ameno es a mis compañeros y a los trabajadores del club".

Chavarría también se mostró feliz tras sus últimas actuaciones: "De la rodilla me recuperé perfectamente, pero luego tuve algunos problemas musculares que me frenaban cuando estaba volviendo a mi nivel, pero esto es así, no se debe aflojar y hay que ser fuerte de la cabeza porque todo cambia en el fútbol muy rápido". Además Añadió: "Me siento muy bien físicamente, es el segundo partido que hago consecutivo y es muy importante para mí. También la confianza que me da el cuerpo técnico y mis compañeros es muy importante para seguir".

Aunque el argentino fue un pasito más lejos y dejó claro que espera haber disipado las dudas: "Sabía que el nivel lo tengo, sólo me faltaba la continuidad después de una larga inactividad y gracias a Dios se me están dando las cosas ahora. Hay que seguir, voy a hacerlo durante este parón que viene después de la Copa y espero seguir así". De momento, parece que su nueva demarcación le viene que ni pintado: "Me tocó jugar anteriormente en esa posición en los otros equipos, no es nueva para mi y yo intento serle útil al equipo, estar bien y no importa donde tenga que jugar, yo lo que quiero es jugar".