El Kanka y su himno del Málaga: "Será bonito, emocionante y épico, espero que guste a la afición"

El Kanka habló en sus redes sociales después de anunciarse que es el autor del himno del 120 aniversario del fútbol en Málaga. Un encargo del club que le pilló por sorpresa pero que asumió con ilusión. Espera que sea algo "bonito, épico y emocionante", asegurando al mismo tiempo que se ha empapado de todo lo que significa el equipo y la afición. "Está hecha con un montón de cariño", expresó Juan Gómez, nombre real del cantautor.

“Quiero contaros una cosa bastante surrealista y emocionante que me ha pasado. Ya lo he dicho alguna vez, que en mi tierra se me apreciaba. No había esa cosa de que nadie es profeta en su tierra, yo eso no lo he sentido. Aunque llevo muchos años fuera, siempre sentí que mis paisanos y paisanas de Málaga me han recibido con los brazos abiertos, me he sentido muy querido. Yo llevo a Málaga en el corazón y siempre hablo de mi ciudad… creo que es mutuo ese cariño. Pero desde el último año me han venido sucediendo una serie de cosas muy bonitas, me nombraron Malagueño del Año en el ámbito de cultura, me homenajearon en El Pimpi, que es un tótem de la ciudad, he firmado un barril al lado del de Gloria Fuertes, Antonio Banderas y tantos personajes encomiables. Soy el protagonista del Brisa Fest, que es un festival guapísimo… Una serie de cositas. Pero ya lo último que me faltaba era que me han encargado componer nada más y nada menos que la canción del 120 aniversario del club de fútbol de Málaga. Yo que no he sido nunca especialmente futbolero, para mí era un encargo bastante sorpresivo, importante, difícil, pero por supuesto muy de agradecer y muy bonito para mí”, comenzó en un vídeo explicativo.

Avanzó en el minuto final para dar más claves del tema: “Quise componerlo en Málaga, he hecho un estudio de campo, para entender bien qué significa el equipo de fútbol para la ciudad, para todos los malagueños, qué es lo que pasa y ha pasado con el equipo históricamente. Quería que el himno estuviera al nivel, que fuera una canción bonita sobre todo, emocionante, épica y que hablara un poco de Málaga y del equipo. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Está en proceso de grabación. Está compuesta con la guitarra, pero falta meternos en el estudio y hacerla grande. Va a tener alguna que otra sorpresita, una cosa bonita. Estoy sin palabras porque nunca esperaba que me encargaran una cosa como esta, espero estar a la altura y que la afición del equipo la reciba con cariño. Voy a tener que ir al final a ver un partido de fútbol, para sentir eso desde cerca, no sólo desde lejos. Estoy muy contento, es una canción muy bonita y hecha con un montón de cariño por mi ciudad”.