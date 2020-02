Los fichajes de Keko Gontán y Hugo Vallejo, según el Dépor

El Deportivo ha apostado fuerte en este mercado invernal. Hubo inyección económica y un arduo trabajo para reforzar su plantilla con vista al segundo y decisivo tramo de la temporada. Dos de sus fichajes proceden del Málaga. Uno llegó vía cesión del Real Madrid y el otro, por la directa tras rescindir con los blanquiazules.

Habló el director deportivo coruñés, Richard Barral, que fue ayudante de Marcos Alonso en el Málaga. "El protagonismo que perdió Keko era más por razones extradeportivas, por la situación del Málaga fue un gran fichaje de última hora, además en una posición en la que nos faltaban especialistas", explicó acerca del extremo madrileño durante la presentación del mismo (conjunta con la de Jovanovic).

"Él a nivel fisico está perfectamente, no tiene lesiones, tiene muchas ganas de jugar y de demostrar el nivel que tuvo. Es un jugador joven que está sano y con todas las ganas. Es un especialista en la banda derecha que no hay muchos y no es fácil de encontrar", añadió.

De Keko pasó a Hugo Vallejo, del que también contó varias cosas: "La relación que tenemos con el Real Madrid es muy buena. Ellos estaban intentando comprar a Hugo Vallejo. Había muchos clubes de Segunda División que querían su cesión, entonces el Real Madrid y su agente hablaron con nosotros. Nosotros dijimos que sí nos interesaba y el chico ya no tuvo dudas cuando el Deportivo quiso contar con él. No tuvo dudas de a quien elegir".

"Es un jugador joven que nos va a dar alternativas en las dos bandas e, incluso de segundo punta. Era una carencia que considerábamos que teníamos en el equipo y que nos viene bien", completó Barral acerca del canterano blanquiazul.