Este miércoles se conoció que LaLiga había informado a distintos estamentos del fútbol español, entre ellos los representantes de futbolistas, que Málaga, Las Palmas y Granada no podían inscribir jugadores en estos momentos por no cumplir con las normas de control económico al organismo. Hasta el momento no ha habido una contestación pública oficial por parte del conjunto blanquiazul, que internamente trata de dar normalidad a la situación pese a las dificultades en la planificación deportiva. Por su parte, canarios y nazaríes sí han emitido sendos comunicados en respuesta.

Las Palmas fue el club más rápido en dar su visión. El conjunto insular tiene una situación parecida a la del Málaga, ya que tras formar una plantilla cara la campaña pasada, al no ascender se ven obligados a reducir el importante desfase existente entre su masa salarial y el límite impuesto por LaLiga. En su comunicado relativizan el problema y tratan de transmitir tranquilidad. Este es el escrito al completo transmitido por los canarios:

"Con el fin de adecuarse al límite de coste de plantilla impuesto por LaLiga, la Unión Deportiva ha renegociado en las últimas semanas los contratos de la mayor parte de los jugadores, obteniendo muy buena predisposición por los futbolistas, conscientes del descenso de ingresos de la entidad amarilla.

A falta de la firma de los nuevos contratos que reflejen los acuerdos alcanzados, LaLiga informa de acuerdo a los datos que obra en su poder. En cuanto se formalicen dichos acuerdos se salvará cualquier impedimento para inscribir al equipo, amoldando el coste global de los deportistas profesionales a la nueva realidad económica que se dará traslado al órgano de control económico de la patronal del fútbol profesional español.

A este nuevo escenario económico contribuirá decisivamente también el capítulo de ventas de jugadores, cuyas negociaciones están activas".

La situación del Granada, distinta

El caso del Granada es muy diferente a los de Málaga y Las Palmas, que simplemente tienen que reducir masa salarial para adecuarse a lo exigido por LaLiga. En este caso, el organismo ha decidido reducir en "la cantidad de 4.239.000,00€" el límite del conjunto nazarí por la deuda contraída por el propietario, Jian Lizhang, con el delantero Adrián Ramos. Algo con lo que no están de acuerdo. Así, su comunicado, emitido este viernes, es el siguiente:

"El Granada CF informa que reunido el Comité de Control Económico de LaLiga para resolver el expediente abierto al club por el jugador Adrián Ramos respecto de imputar (como consumido) en el límite de coste plantilla deportiva (LCPD) la cantidad de 9.905.660,38 €, se ha resuelto imputar como consumido, y respecto de este asunto, en el límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) del Granada CF para esta temporada 2019/2020 la cantidad de 4.239.000,00 €.

Como consecuencia de lo anterior, el Granada Club de Fútbol expresa lo siguiente:

Que el Granada CF siempre ha cumplido y cumplirá con el control económico fijado por La Liga, así como con la normativa aplicable al efecto. Asimismo, declara que a día de hoy no existe ninguna deuda con ninguno de los jugadores que han pertenecido y/o que pertenecen a su entidad.

Que está en absoluto desacuerdo con la resolución decretada por dicho Comité, por lo que el Club presentará las alegaciones pertinentes ante el Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF.Que esta medida adoptada por Liga no implica, en ningún caso, problemas económicos para el Granada CF, sino una reducción de su límite coste plantilla deportiva (LCPD) el cual, y en todo caso, deberá resolverse ante el Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF.

Que siendo un club recientemente ascendido y tras esta reducción del límite coste plantilla, el Granada CF se presenta en la Primera División como el club con menor presupuesto de su categoría, hecho que no frenará a la entidad en su trabajo constante para afrontar este nuevo escenario y planificación de esta ilusionante temporada para todos.

Que el Granada CF seguirá trabajando, como hasta ahora, en la confección de una plantilla competitiva y con la garantía de mantener las operaciones realizadas hasta ahora.

Que el Granada CF lamenta que todas las informaciones aparecidas en los últimos días fruto de filtraciones hayan creado incertidumbre entre sus aficionados, pudiendo empañar las bases del proyecto de crecimiento de la entidad y asentamiento en una gestión deportiva de calidad.

En los próximos días, y tras las reuniones pertinentes que se mantendrán con LaLiga, se procederá a la convocatoria de una rueda de prensa para aclarar el expediente y el procedimiento de las alegaciones en curso".