Lesionados Málaga CF: Ramón Enríquez vuelve la semana que viene al grupo

Una noticia positiva pero que está cogida con pinzas por los antecedentes del futbolista. Pero Ramón Enríquez regresará a la dinámica del Málaga la próxima semana. Así lo ha confirmado el propio Sergio Pellicer en su comparecencia ante los medios de comunicación: "El plan de Ramón es que la semana que viene empiece a entrenar con nosotros, pero vamos a ir día a día. Que esté con el grupo, viene de un periodo de inactividad grande, esperemos que sea la definitiva. Pero ya no sólo con Ramón, todos. Cuerpo y mente despejados para el fútbol. Los hábitos son importantes ahora. Cualquier pequeña lesión nos va a marcar porque la competición no para. Cuando uno se lesiona tiene que tener su proceso de recuperación. Esperamos que haga una semana completa. Entrenar solo es lo peor que hay para un jugador, no poder estar con sus compañeros”.

Pellicer tiene a casi todos sus hombres ya: “Esa es la clave. Menos Ramón y Juan están todos ya disponibles. Da gusto verlos entrenar, con buen ambiente y mucha seriedad y responsabilidad. Semanalmente compiten entre ellos. Si siguen así entrenando voy a ser muy injusto, como con los centrales. Los cinco están a nivel alto, pero juegan dos y tres se quedan fuera. Cuando se recupere Ramón pasará en los mediocentro. El jugador quiere verse en el once, en la foto. Lo importante no es la cantidad que juegas, es la calidad. En el Atlético-Inter los dos que salieron marcaron la diferencia. Importa el sentimiento colectivo. Es el momento de la gestión de grupo más importante y complejo. Hay tres momentos clave: La primera alineación, tras el mercado y ahora. Todos quieren jugar, competir y hay que controlar el estado emocional y que estén todos enchufados”.

Significa todo esto que ya están al máximo nivel Roberto Fernández y Manu Molina, también Avilés. Pellicer se felicita por ello: "Con Roberto fuimos muy cautos, ha hecho la semana completa y con Manu fue algo menos grave pero están preparados para ayudar de inicio o dentro del plan de partido. Juanpe también está y la única baja de Ramón. Lo de Juan no va a ser mucho. Ayer hizo todo menos la última parte, hoy fue entreno de recuperación y aspectos tácticos y balón parado. Tiene algo de sobrecarga física, que descanse, le haremos pruebas pero vamos a ver, no parece serio. Es la primera vez que tengo que dejar a dos o tres jugadores fuera, bienvenido sea, la primera vez que me ocurre".

