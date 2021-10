Lombán: Juande, Peybernes, futuro en el Málaga CF, objetivos, Oviedo...

David Lombán, primer capitán del Málaga, atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda. Llega esta aparición pública justo después de encadenar dos partidos consecutivos como titular en apenas unos días. A buen nivel, conviene recordar. El veterano futbolista asturiano hace un repaso a la actualidad blanquiazul y valora su situación y rol en el equipo.

"Cuando uno no juega te tienes que exigir mucho más en el día a día a nivel físico. También a nivel mental. Es difícil porque un futbolista siempre quiere jugar. Quizá los días más duros sean los de partido, las previas y postpartidos porque te quieres sentir partícipe y eso es una situación difícil de asimilar. Los jugadores somos ambiciosos y siempre queremos estar ahí. Yo siempre intento prepararme y centrarme en lo que solo depende de mí, en entrenarme lo mejor posible para, cuando me ha tocado jugar, estar al nivel que debo estar”, comenzó analizando Lombán.

“Satisfacción por mantener la línea que trae el equipo. Una duda que siempre genera el jugador que entra y no está jugando es que la línea se siga manteniendo, que el equipo consiga resultados positivos. Y eso es una satisfacción para el jugador que entra, en este caso yo. Lo único que he hecho es exigirme y ser muy autocrítico conmigo mismo y dar lo mejor de mí en cada día para estar preparado”, añadió con respecto a su papel en los dos últimos partidos.

Siempre fue defensor el asturiano de la complicidad con sus compañeros directos, en este caso, Juande y Peybernes: "Portería a cero en los dos, muy a gusto con ambos, no tengo preferencia. Siempre que esté en el campo, intentaré disfrutar. La relación con tu pareja en el centro de la defensa es fundamental a la hora de entenderse. Fuera tengo una relación extraordinaria con ambos".

Dentro y fuera de casa

“Estamos capacitados para ganar en cualquier campo. Hemos demostrado que, independientemente del rival, competimos de tú a tú a todos. En Segunda las dinámicas influyen poco en este partido porque el Oviedo ha ganado fuera de casa y eso les da un impulso emocional para cambiar y revertir su situación. En casa estamos bien a diferencia de la temporada pasada. La Rosaleda nos está ayudando. Es un reto bonito”.

“A medida que avanzan los partidos creo que hemos ido mejorando. Nos hemos exigido cada vez más y hemos corregido errores. El último partido en Huesca estuvimos muy cerca (de ganar) y lo que nos queda un poco es mejorar en regularidad durante los 90’. Si es verdad que en casa en los inicios estamos siendo fuertes y sacamos una ventaja que nos facilita ganar estos partidos. Fuera de casa es una mejora que debemos tener”.

Calendario apretado

“Debemos ser un equipo ambicioso y no firmar nada. Siempre que afrontamos un partido debemos tener la idea de ganarlo independientemente del rival al que nos enfrentemos. La Liga está bonita y hay un margen de puntos muy pequeño entre los de arriba y los de abajo. Las semanas que hay tres partidos te pueden dar un salto hacia arriba o hacia abajo. Vamos a pensar en el partido contra el Oviedo que será muy difícil por la situación en la que llegan ellos después de una victoria fuera de cada”.

Objetivo y exigencia

"Nos debemos exigir más. Creo que el objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Lógicamente el escenario no es el mismo. El año pasado éramos el presupuesto más bajo de la categoría y debíamos conseguir la permanencia para que este equipo siguiera en categoría profesional. Lo conseguimos en las dos temporadas anteriores que fueron muy duras. Este año, con la tranquilidad, normalidad y estabilidad que se vive en el club, con la plantilla tan amplia y los fichaje que han venido creo que debemos ser exigentes y marcarnos como objetivo el estar por encima de lo del año pasado y ser ambiciosos”.

Futuro

“Es una pregunta que se hace mucho a los jugadores. El futuro de un jugador siempre es impredecible porque no sabemos nunca dónde vamos a estar y siempre tenemos que mirar, no el fin de semana, el día a día porque no sabes cuándo vas a jugar”, comentó el defensa, que acaba contrato este próximo 30 de junio sin cláusulas de por medio: "No hay. Simplemente existe a final de temporada que depende de las dos partes. Si estamos de acuerdo los dos se podrá prolongar una temporada más".

Autocrítica

“Es difícil que un jugador destaque cuando un equipo va mal. Me encuentro al nivel del del equipo. Me considero una persona muy autocrítica. Siempre creo que puedo mejorar. Y espero si sigo disfrutando de minutos, que no depende de mí, sino del entrenador que debe decidir entre la plantilla tan amplia que tiene. El día que no sea autocrítico conmigo mismo me tendré que hacer otro tipo de preguntas”.

Envíos en largo

“La diferencia con respecto a la temporada pasada es que somos más jugadores. Eso te permite tener diferentes perfiles de jugador dependiendo del rival o de la situación del equipo. Yo, en este caso, intento aportar lo que mejor que puedo y sé al equipo. A medida que avancen las jornadas nos iremos conociendo porque hay gente nueva y todo tiene su proceso”.