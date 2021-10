El Málaga CF tapa el alcance de la lesión de Sekou, su delantero estrella

En el Málaga en los últimos tiempos hay cierta tendencia a no contar qué tienen realmente los jugadores lesionados. Partes vagos, poco específicos y, en ocasiones, incluso poco veraces. Esto provoca una sensación de opacidad que choca frontalmente con la transparencia que hay en otras áreas. Vuelve a relucir esto con el caso de Sekou Gassama, el fichaje estelar del conjunto malacitano en el pasado mercado veraniego de fichajes y al que los problemas físicos están impidiendo rendir como se esperaba.

"Estimados compañeros, las pruebas médicas confirman la lesión muscular de Sekou en la zona isquiotibial izquierda. El futbolista ya se ha afanado hoy en su recuperación en las galerías interiores de La Rosaleda", rezaba el escueto parte médico facilitado por la entidad de Martiricos. No se sabe el grado de la lesión ni por cuánto tiempo va a estar alejado de los terrenos de juego el delantero llamado a marcar las diferencias en el Málaga y que venía de empalmar dos partidos casi seguidos como titular.

En realidad casi desde su llegada al Málaga no ha habido mucha claridad alrededor de Sekou Gassama, quien parecía que iba a debutar ante el Almería en el Mediterráneo. Pero no jugó. Tenía unas "molestias" previas de las que nadie había informado en absoluto. "Y Sekou no jugó porque tenía molestias. Ya venía con ellas. En el calentamiento probó y nos dijo que no. Tal y como estaba el partido está claro que hubiera participado", comentó el propio José Alberto tras la derrota en el derbi.

Aunque lo que era algo poco significativo, no lo era tanto. Sekou tardó en debutar con el Málaga (ya había jugado medio tiempo en el Valladolid-Zaragoza) hasta la visita al estadio de El Molinón. 22 minutos ante el Sporting de Gijón. Luego sumó 16' ante el Fuenlabrada, libró por obligación ante el Valladolid, y llegó esta reciente serie de tres partidos que le han terminado costando el físico: 26' ante el Zaragoza, 84' y primera titularidad en Huesca y la desafortunada lesión ante el Lugo a los 44 minutos.

El delantero estaba haciendo un buen encuentro cuando le tocó pedir el cambio y la sensación que daban sus actuaciones anteriores es que iba creciendo después de un verano complicado para él. Ahora habrá que esperar su vuelta sin saber aproximadamente cuándo se podría producir.