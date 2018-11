Lombán: "Nadie dijo que no tuviéramos que sudar para lograr el objetivo"

David Lombán afronta ante el Nàstic, si todo sigue su curso, su tercera aparición con el Málaga y su segunda titularidad consecutiva. Entra en una zaga que se dictaba de carrerilla tras la lesión de Luis Hernández y habla en rueda de prensa de esa pérdida de fiabilidad defensiva del equipo. Lo toma como algo "circunstancial" y entiende que los últimos resultados no son un golpe de realidad porque los pies siempre estuvieron en el suelo.

"Perder o empatar nunca viene bien, siempre queremos ganar. Si fuera por afición ascenderíamos de calle, pero nadie ha dicho desde un principio que no fuéramos a sudar, vamos a competir como los que más. Una de las bases debe ser la humildad, si tenemos humildad y sacrificio hasta el final de temporada vamos a tener muchas opciones. Pero tendremos que sumar para conseguir los objetivos", explica el central.

Y sobre el bajón defensivo, normalidad. Fluctuaciones habituales en una temporada, asevera: "Creo que es circunstancial, son rachas que van teniendo los equipos. En los partidos suceden situaciones que muchas veces no dependen de uno mismo y no se pueden controlar. Lógicamente, queremos encajar los menos goles posibles porque eso nos acerca a la victoria, pero en un futuro cercano volveremos a ver a ese Málaga sólido que nos gustaba ver".

Debutó ante el Osasuna en un momento de locura y contra el Sporting completó un partido correcto pese al resultado. Analizó sus primeros minutos con el equipo con mayor detalle y continuó con su visión del choque ante el Nàstic, entre otras cosas, en su comparecencia en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda:

Primeras apariciones con el equipo

"El primer día contra Osasuna fue un poco caótico por las circunstancias, con un sabor agridulce porque debutaba como jugador del Málaga pero el resultado fue negativo. El otro día también porque se nos escapó al final. Pero ahora volvemos a casa, a La Rosaleda, que es donde más seguros nos debemos sentir. Estoy con ganas de que llegue el partido.

Balance personal más detallado

"Ante el Sporting, físicamente, para ser un partido intenso de 94 minutos me encontré bien. Durante el verano estuve trabajando por mi cuenta y me preparé bien. Luego, los entrenamientos aquí son intensos e intento mantener la forma. Tanto ante el Osasuna como ante el Sporting me encontré bine físicamente. Competir es diferente, siempre hay margen de mejora y espero seguir mejorando".

Errores en Gijón

"Durante un partido pasan muchas cosas, muchas acciones, rebotes... Cuando encajas, primero son aciertos del equipo contrario y después fallos del propio equipo, pero creo que se hizo un gran partido en líneas generales en un estadio complicado. No nos debemos conformar con un punto porque somos el Málaga, pero en el fútbol no existe el tiempo y ya estamos con ganas de que llegue el Nástic. Se ven todos los errores que se cometen y se trabaja para corregirlos y que no vuelvan a suceder, no sólo la jugada del gol".

¿Titular contra el Nàstic?

"Claro que me veo con opciones de ser titular, estoy disponible y entrenando como uno más. Eso es trabajo del entrenador, yo lo único que puedo hacer es ponerle las cosas difíciles e intentar dejarlo todo en el campo. Al final el entrenador es el que decide y quien tiene que hacer la alineación".

Cuarto puesto

"Sinceramente no debemos mirar la clasificación. Estamos en una zona que es la parte alta de la tabla, que es donde debemos estar toda la temporada. Al ser una Liga tan competitiva, lo que tenemos que mirar es el partido más inmediato, competir como lo estamos haciendo y cuando lleguen las jornadas finales ver dónde estamos situados".

Marcha hacia el objetivo

"Es una Liga con equipos con una historia importante en categoría superior, equipos muy poderosos. El Málaga es uno de ellos y creo que el objetivo que nos debemos marcar es a corto plazo, no a largo plazo. Obviamente, el Málaga tiene que estar lo más arriba posible en cuanto a categoría, pero en el interior debemos pensar en afrontar todos los partidos de la misma manera y no diferenciar rivales. Esa es la forma en la que debemos afrontar esta liga tan competitiva".