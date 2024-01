El alcalde De la Torre se verá con BlueBay telemáticamente

Francisco de la Torre habló en SER Deportivos Málaga acerca del laberinto accionarial del Málaga CF, que ha dado un nuevo giro tras la sentencia favorable del Supremo a BlueBay: “No sé el desarrollo que podrá tener porque la mayoría sigue siendo de Al-Thani, pero el discurso que daba antes cuando pensaba que era del 100 por 100 suyo… ve que no. A ver si hay un acuerdo entre ambos para hacer frente las aspiraciones sería magnífico. No tengo estudiado en qué medida puede afectar o no, iremos viendo en el futuro. Me mandó un whatsapp la persona más representativa de BlueBay. He dado instrucciones de que se busque la forma de tener alguna conversación telemática para poder hablar del tema. No sé qué podrá salir de ellos. Aún no ha habido forma de conectar con el teléfono y le mandé un whatsapp con el correo al que tiene que contestar para poder mantener esta comunicación. Tratar de tener algún informe jurídico si cabe algún tipo de nueva solución al tema.

La vía de la venta

“Siempre he mantenido la esperanza de que hubiese alguna maduración del señor Al-Thani para vender, incluso a compatriotas suyos de Catar dispuestos a hacer frente a la responsabilidad que tiene un club como el Málaga con lo que es para la ciudad y la provincia, que merece un equipo con aspiraciones de top5, top 10 en Primera al menos, para jugar en Champions de nuevo, etcétera. Y los propietarios tienen que dar respuesta a esa aspiraciones”.

Detalles del acuerdo

“El acuerdo entre socios no lo conozco. He oído que BlueBay llevara la parte económica y Al-Thani la deportiva. Lo oí alguna vez pero tampoco he tenido documentos para verlo. Pero comprendo que tras ese triunfo judicial, BlueBay quiera también en base a ese triunfo judicial plantear lo que me está diciendo. Los escucharé. Procuro dedicar tiempo de vez en cuando al Málaga, para ver qué solución tiene de fondo, que haya un cambio en la propiedad. A ver si podemos tener esos documentos, se los pediremos a los señores que llevan BlueBay”.