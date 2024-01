Loren Juarros, ida y vuelta a Almería antes del Málaga-Castellón

No va de farol Loren Juarros cuando habla de que cree firmemente en que el futuro pasa por crear una cantera fuerte que alimente al Málaga. Y se remanga en su doble función de director deportivo y responsable de La Academia. El domingo pasado hizo el trayecto de ida y vuelta hasta a Almería para ver el derbi de filiales en que Cordero fue decisivo. Unas horas más tarde estaba en el palco de La Rosaleda viendo al primer equipo contra el Castellón. Y no es la primera vez que lo hace.

“Lo lleva haciendo todo el año. Antes del partido del Castellón, que el Málaga jugaba por la tarde, vino a Almería y se fue después. Y podría haberlo visto por la televisión. Eso lo hace con nosotros y con los demás. Creo que cuando el Málaga jugaba en Huelva, antes de irse se fue a Córdoba a ver un partido del División de Honor. Tiene una dedicación plena. Le gusta mucho, le gusta mucho la cantera. Tiene una fe ciega en el jugador de cantera. Creo que él lo ha dicho alguna vez, que no está pensando en este proyecto por la necesidad que tiene el Málaga, es que él cree en eso. Ya lo ha hecho antes. Y es verdad que cuando alguien ha recorrido un camino es mucho más fácil creer en ello porque ya sabes que te ha salido antes bien. Pero ese proceso de cantera no es inmediato. Con Bravo lo he hablado algunas veces, recordando cómo ellos, un núcleo muy importante de jugadores que venía de Segunda B y Tercera División llega a Primera. Muchos llevaban jugando juntos muchos partidos desde hacía muchos años. Al final es montar un núcleo de 14 ó 15 jugadores de aquí de Málaga y que vayan acumulando esa fuerza de estar juntos tiene un valor incalculable”, desarrollaba Juanfran Funes a su paso por el plató de Área Malaguista.

Paralelamente, sigue en el mercado de fichajes buscando un delantero para el primer equipo en esta ventana invernal. Le gustaba Stefan Scepovic, pero la operación tiene algunas aristas que ahora mismo son insalvables.