Antoñito Cordero, doblete en su tercer equipo de la semana

Antoñito Cordero ha tenido una semana intensa. De domingo a domingo ha pasado por tres equipos, distintos campos, categorías y roles. Empezó el anterior, contra el AD Ceuta, donde fue titular pero tuvo que ser sustituido al descanso. Después se marchó con la selección española sub 18, que tenía un amistoso contra Italia. Fue titular y destacó. Y corona su triplete de partidos con doblete de goles para conducir al Atlético Malagueño a un importante triunfo contra el Almería B.

No tuvo fortuna en un escenario difícil como el Alfonso Murube, pero Antoñito Cordero no es de los que se arrugan fácilmente. De la mano de Izan Merino se fue a Madrid a jugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El encuentro no pasó del 0-0 contra Italia sub 18 pero el malaguista tuvo gran protagonismo durante todo el choque, de carácter amistoso.

Para esta jornada, después de tantas emociones y ajetreos, Sergio Pellicer decidió dejarle fuera de la lista contra el Castellón y que se marchase con el Atlético Malagueño. El filial tenía un partido de suma relevancia en el campo del enrachado conjunto rojiblanco. El jerezano firmó dos goles para un 0-2 que sabe a gloria para Funes y los suyos, que se llevan el golaverage particular contra su rival.

El primero de los tantos lo marcó en el minuto 73 del encuentro. El cuadro blanquiazul aprovechó un falló del rival en la salida (gracias a la presión) y marcó de un rápido disparo con su derecha en el borde del área. El definitivo 0-2 lo logró en el 88'. Recibió en el área un pase de tacón bellísimo, tiró un amago y definió.

ATMalagueño| 0-2 FINAL|🆚 @AcademiaUDA 🏟 Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos ⚽ Antoñito Cordero (73’ y 86’)#AlmeríaBMalagueño — Málaga CF (@MalagaCF) January 21, 2024

Fichaje del Málaga

El Málaga CF se mueve por fin en este mercado invernal de fichajes y lo hace con un extremo para subsanar la baja de Haitam Abaida, que ya no podrá volver esta temporada después de la grave lesión sufrida a las pocas semanas de hacer efectivo su regreso a los terrenos de juego.

Se trata de David Ferreiro, que llega después de rescindir su contrato con el FC Cartagena, que se halla en puestos de descenso en LaLiga Smartbank y a cinco puntos de la salvación. Este año ha perdido mucho protagonismo y solo se ha vestido de corto en once ocasiones, dos de Copa del Rey y dos en la categoría de plata del fútbol español. Llega hasta final de temporada.