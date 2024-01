La lesión de Sangalli tiene nombre y apellidos

El Málaga puso nombre y apellidos a la última lesión de Luca Sangalli, que se rompió durante la primera mitad del encuentro que los blanquiazules disputaron el pasado domingo ante el CD Castellón en La Rosaleda. "Las pruebas diagnósticas confirman que Sangalli sufre una lesión muscular en la cabeza larga del bíceps femoral de su pierna izquierda", decía la entidad a los medios de comunicación.

No hay tiempo estimado de duración ni plazos de recuperación. Es lo habitual en los últimos tiempos incluso después de los profundos cambios que se realizaron el pasado verano en los servicios médicos, con la salida de Pérez Frías y el grueso de su corte de confianza. Lo que no cambia es que los jugadores del Málaga caen a pares y la temporada ya ha rebasado su ecuador.

Sangalli jugó las primeras ocho jornadas y fue un hombre importante en el equipo blanquiazul. Pero poco después de la cita ante el Melilla, el centrocampista cayó lesionado. Era el 18 de octubre y ya no jugaría más en 2023. Hasta después del parón, no se ha podido contar con él. Inició 2024 jugando en Orihuela contra el Intercity 68 minutos. Luego 79 más ante la Real Sociedad en Copa. La primera parte de Ceuta y los 36 minutos que duró ante el Castellón. Siempre titular en estos cuatro partidos en los que el Málaga no ha ganado ninguno.

Manu Molina tira de optimismo

El Málaga tiene muy complicado lograr el ascenso directo, pero todavía quedan muchos puntos por disputar y tiene que asegurar el play off, la otra vía para recuperar la categoría. El vestuario traga saliva y envía mensajes de cierto optimismo como el que pronuncia Manu Molina. El centrocampista onubense dejó claro que no se va a rendir y sus compañeros tampoco.

"¡El fútbol cada fin de semana tiene una revancha nueva para revertir situaciones! De aquí al final tenemos un "miura” por delante. Lo importante es estar unidos y nunca perderle la cara, confianza plena en esta gran familia. 18 partidos por delante. ¡Vamos, Málaga!", compartió en su cuenta de Instagram.