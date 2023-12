Loren y el opuesto modelo del Deportivo: "No queremos eso"

En su entrevista en Deportes Cope Málaga, Loren Juarros trató muchos temas. Entre ellos, el de su visión del entrenador, el juego del equipo y también la realidad en la que se mueve, el modelo que se quiere construir, que no sea un gigante con pies de barro y emular lo que está haciendo el Deportivo, ya en su cuarta temporada en Primera RFEF.

"A Pellicer lo veo como en el primer mes, como cuando enlazamos cinco victorias tras caer en Castellón", decía Loren: "Es un entrenador muy comprometido, con un análisis constante del juego. Tiene muy buena conexión conmigo, contacto continuo, hay que estar en contacto con el primer equipo, que es el que tira de este tren. Absoluta confianza, es consciente de que hay problemas en La Rosaleda, por cómo vienen los rivales, por cómo nos plantean, por esa falta de gol en partidos absolutamente dominados, con superioridad palmaria en tener balón, llegar a último tercio... Como con Castilla, Sanluqueño o Alcoyano, donde ellos estuvieron acertados, fuera de lo que están haciendo, con acciones ofensivas muy buenas, puntuales".

Ahondaba Loren en algo relacionado con la falta de gol, pero también con las lesiones de hombres en la zona central del campo: "Nos está costando fruto de no ser capaces de definir esas últimas acciones. Las lesiones en esa zona en la que hay que generar juego y controlar el juego ofensivo rival para que no haya transiciones y contraataques. Estamos trabajando. Me gusta lo que estoy viendo, aunque se ha visto distorsionado. Sin Sangalli, Ramón, Manu Molina, Juanpe... Esn fundamental para construir lo que queremos hacer, el tipo de fútbol que buscamos. Muchos puntos se nos han ido por eso. Estamos donde estamos, donde nos hemos ganado estar".

¿Está el Málaga donde debe? "Tenemos una idea de equipo de futuro, que sea proactivo en ataque y defensa. Estamos donde el fútbol nos dice, por los pocos goles que recibimos y los pocos que hacemos. Todo es muy difícil. ¿No es difícil Segunda o Primera? Sí hay mucha igualdad aquí. Mayo me pilla lejos, tenemos que llegar a los dos meses finales con el mayor número de activos en máximo rendimiento. Si llegamos en buen momento estamos en posición de subir. El Málaga tiene que subir con un plan de viabilidad. Ya lo sé que tiene que subir, cómo no pensar que el Málaga debe estar arriba, pero con un equipo armado y que le dé estabilidad futura. Amorebieta, Alcorcón, Logroñés... Suben y bajan. Hay que subir con unos parámetros de un equipo que te valga en Segunda", razonaba Loren, que era cuestionado como ejemplo a la inversa de otro histórico, el Deportivo de la Coruña, con cuatro temporadas ya en Primera RFEF: "El suyo no ha sido precisamente el modelo que buscamos en el Málaga, con 13-14 cambios cada temporada y no lo han conseguido. La premisa es subir y quedarse, construir algo. Se puede hacer de manera inmediata si acertamos en todo, los jóvenes dan un paso adelante... No podemos subir y no quedarnos en Segunda".

"En absoluto es un drama jugar un play off de ascenso", insistía Loren: "Es una final, te lo juegas todo. Si por lo que sea no has podido ser primero, es otra opción. Si no somos capaces de llegar al primer puesto, que lo vamos a pelear, por más que parezca inalcanzable, tenemos que estar preparados. El Castellón ahora parece por encima de rivales y categoría, gana con mucha solvencia. Nos han pasado cosas, igual a ellos les pasan también. Hay que estar preparados, nos han cogido una diferencia, pero pueden pinchar y que sea nuestro momento. El Málaga, aun sin refuerzos, está preparado. Queda mucho tiempo".

Visión del club

"Dentro de la circunstancia que lo rodea, que no es ideal para un club, me he encontrado cómodo y reforzado. Cuando me llamó Kike Pérez y nos reunimos con José María las ideas las tenían muy claras por las que me habían llamado. Estaba dispuesto a venir en Segunda o Primera RFEF. El respaldo era total. La situación del club no es la mejor, porque no es normal. No depende de José María, Kike o Loren. Hay que pensar en quién nos llevó a esta situación. La administración de José María, con el que tengo mucha empatía, estoy dando esa visión de un club que quiere trabajar con cantera y chicos jóvenes. Se le critica mucho sin tener conocimiento de la realidad del club. Se deja todo para sacar cuanto antes. Él quisiera salir cuanto antes y ser un aficionado más".

Grandeza

"Este equipo y este club tienen mucha alma. Percibo por la gente de oficinas, mantenimiento... Siempre la percepción de que es un club grande, aunque asume la realidad que tiene ahora. No hay que pensar en épocas pasadas, porque no te da de comer. Pero todos van en la línea de salir de aquí y tirar para adelante. Y la afición. El comportamiento es ejemplar incluso en una situación después de cuatro partidos sin ganar en casa. Tiene paciencia, pero hay un límite, normal que haya pitos tras cuatro partidos sin ganar en casa. Pero el agradecimiento es total".