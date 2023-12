Luca Sangalli: Plazos de regreso de la lesión, rival de Copa del Rey, los canteranos, la afición...

Luca Sangalli es uno de los jugadores estructurales del Málaga CF. Lleva más de un mes fuera, se enrevesó la lesión en el gemelo que padeció. No se le verá hasta 2024, pero el donostiarra ve cercano por fin el final del túnel. Estuvo en la visita institucional que realizó el club a la Feria Sabor a Málaga y habló sobre diversos temas y dejó algunas ideas interesantes, desde los plazos de su reaparición hasta la irrupción de los jóvenes pasando por los rivales preferidos en la Copa del Rey.

"Puedo decir que voy bastante bien. He tenido una lesión que parecía poca cosa, pero que se fue complicando poco a poco", decía el vasco sobre la evolución de su dolencia: "Es una rotura en el gemelo, que a veces da bastante guerra. Soy un jugador que tiene los gemelos bastante grandes y al final se fue complicando. Ahora en las últimas semanas hemos dicho con mucha prudencia y haciendo las cosas bien. Estoy a puntito de aparecer en los entrenamientos y es la mejor noticia para volver cuanto antes. Soy un jugador que tiene un tren inferior muy fuerte y a veces juega en tu contra. El gemelo absorbe mucha fuerza y se suele complicar. Las últimas semanas va todo muy bien, estoy empezando a correr y a ver el final del túnel y para apoyar lo más que pueda".

"Están desde el club, los jugadores también, buscando motivos y causa y hacer todo lo posible para que no sea así. Es parte del deporte de élite y rendimiento, es parte del jugador. Intentar que esta racha pase, estar lo más sanos posibles. Cuantos más estemos disponibles menos carga de minutos habrá y será mejor", decía Sangalli cuando se le cuestionaba por la plaga de lesiones que padece la primera plantilla: "Desde la grada se sufre como nunca. Eso de no poder estar ahí, ayudar y aportar, se sufre más. Está claro que los partidos en casa han sido complicados y se sufre más. El equipo está mostrando una buena línea y recuperando ese juego de principios de la temporada que nos devuelva al camino de las victorias".

"Tenemos por encima a dos rivales mejores que nosotros. Hemos bajado igual un poco el nivel de resultados, hemos tenido lesiones, pero lo importante es que fuera hemos mantenido el nivel, no queda otra que seguir peleando y trabajando para confiar en el día a día y mejorarlo en casa. La temporada es muy larga. Hemos tenido un bache ahora, pero puede que lo tengan otros más adelante y se trata de llegar con posibilidades a los últimos partidos y ahí se decidirá todo", reflexionaba sobre la situación del equipo en estos momentos, con tintes optimistas.

Sobre la evolución en la Copa del Rey, con un sorteo en perspectiva en el que puede caer cualquier grande Sangalli decía que "al final ganar siempre ayuda a ganar, a mantener al equipo motivado. Muy importante que la gente que no está participando mucho dieron una muy buena versión, eso significa que está todo el equipo mentalizado, dispuesto a dar el nivel y eso te genera competencia y eso hace crecer. Se comenta en el vestuario estos días que a quién preferimos, hay posibilidades de que nos toque uno de los rivales de Supercopa. Son rivales muy importantes, que para la gente, la afición y la ciudad sería muy bonito que nos tocara uno de ellos. La Real Sociedad me encantaría que tocase para competir contra mis compañeros y amigos, pero, contra cualquiera que toque, a competir con muchas ganas. Espero que para ese partido [5, 6 o 7 de enero] pueda llegar con algunos minutos si la recuperación sigue tan bien como en la última fase. Creo que tendré posibilidades".

Viene de una cantera señera como Zubieta, pero Sangalli elogia a la Academia malaguista. "Cuando veo a los chavales que vienen a entrenar y me dicen que tienen 16 años digo 'madre mía, quién los pillara'. Habla muy bien del trabajo que hace el Málaga en categorías inferiores y al final se ve que cuando llegan están preparados. Es un valor que tiene este club y es muy bonito que cuando lleguen salgan. Intentar de los más veteranos que sepan que mantenerse es más complicado que llegar. Y que a través del trabajo diario sigan progresando y aportando. Con Izan y Cordero ya llevo entrenando desde pretemporada y sé lo que son capaces de hacer, tienen mucho nivel. Pero con Aarón Ochoa no he coincidido entrenando, pero me gustó mucho el chaval. Tiene mucha calidad. Es difícil llegar pero también mantenerse. Hay que seguir trabajando y progresando y sacar minutos, les vendrá bien a ellos y a nosotros", aconsejaba Sangalli.

"Es un auténtico espectáculo la afición que hay aquí en Málaga. Se nota mucho cómo apoya la afición los días de partido. Nos da muchos ánimos y fuerzas para encarar todos los partidos. Me acuerdo aquel gol de Einar en el 90 y tantos, que se pudo conseguir gracias al apoyo de la afición", remataba hablando del malaguismo: "Yo jugué un par de veces como visitante y se sufre bastante. Si vienes y te fijas es impresionante cómo aprieta la gente. Ahora como local lo estoy disfrutando porque se ve que el equipo rival se hace más pequeño, se viene abajo y nos envalentonamos".