Lucas Alcaraz: "Alguno con 48 puntos se ven salvados y les puede entrar el canguelo"

Lucas Alcaraz, técnico del Albacete, rival este domingo del Málaga, analizó el partido en La Rosaleda. Piensa que su equipo mereció más y dio algunos detalles que pueden interpretarse en clave blanquiazul a la hora de analizar a su equipo.

"Hemos fallado en el área contraria, pero en el resto de facetas hemos hecho más que el Málaga. Fallamos ahí, cerca de la portería. Psicológicamente es mejor estar fuera de descenso, pero la orilla es 50-51 puntos y hay que seguir peleando cada punto. Con esta actitud competitiva iremos sumando", decía el técnico granadino, que en su día fue virtualmente entrenador del Málaga sin poder ejercer por la decisión de Al-Thani: "El resultado no nos contenta ni mucho menos por cómo se ha desarrollado el partido, por la decisión con la que se ha jugado sí me gusta. El resultado no nos satisface. Es una carrera de fondo y equipos que se ven ya tranquilos pueden sufrir. Algunos con 48 puntos que se ven salvados les puede entrar el canguelo si pierden dos partidos. No puntúas y te ves ahí y llegan los "madres mías". Hay que mantener la fe y hay que salvar al equipo independientemente de la jornada. Estamos empatando bastante y vamos sumando, pero nos hace falta un triunfo".

"Los jugadores en Segunda División son muy parejos en prestaciones y hay que buscar piernas, se trata de tener el mejor equipo en cada momento. El mejor al inicio no es el mejor en el minuto 60. Claro que miro los otros resultados, si no viviría en Marte. ¿Qué pasará en las últimas jornadas? Hay que llegar a los máximos puntos posibles y depender lo mínimo", cerraba cuando se le preguntaba cómo se gestionan las rotaciones y se ajustan los onces y los cambios.