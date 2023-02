Luis Muñoz: "Es normal que me metan caña, no puede pasarme esto"

Luis Muñoz ha estado en el centro de la diana desde su expulsión en el Albacete-Málaga, que además le ha costado un partido de suspensión y quedarse como apercibido de sanción por acumulación de amonestaciones. "Vengo para pedir perdón a todos: a los compañeros, al cuerpo técnico, a la afición, a la gente desplazada… Cometí un error que un capitán no puede cometer. El árbitro lo interpreta mal porque yo no me encaro con nadie ni insulto a nadie. Los árbitros toman decisiones en algunos momentos y esto no va a volver a pasar. Yo quería hablar y expresar mis sentimientos. Soy jugador y persona ante todo, pero entiendo que se me meta caña. Soy el primero que en el vestuario después en frío me doy mil cabezazos contra la pared, pero mi compromiso con este club y este escudo es del 100%", dijo ante los medios.

El director general y el entrenador dijeron que se estudiaría la aplicación del código interno: "Es lo mismo que si expulsan a cualquier otro, son cosas que se quedan entre vestuario y cuerpo técnico. ¿La jugada de la expulsión? Es una falta sin más, me voy a intentar que no salgan rápido, nos empujamos los dos. Me enseñó la amarilla y solamente le dije que a mí me la sacaba y a él no, sólo por eso me echó la segunda. He vuelto a ver la jugada y le he dado mil vueltas, no insulto a nadie ni desprecio al árbitro, que me saque la segunda a 200.000 pulsaciones... No quería dejar al equipo con uno menos y soy el primero que estoy jodido. Es lógico que Pellicer esté enfadado conmigo porque tiene mucha confianza en mí. Soy el primer arrepentido y por eso estoy aquí".

Se le preguntó si su estado físico está influyendo en su rendimiento o si volvió demasiado pronto. El malagueño se explicó: "Está estudiado que en este tipo de lesión, se vuelva entre nueve meses y un año. Yo volví a los seis y medio porque me encontraba bien y había hecho una buena recuperación. Yo quise forzar un poco porque soy profesional y tengo compromiso con mi club. Ninguno está dando 100% y por eso vamos como vamos. No nos salen las cosas. Esto pasa en el fútbol. No tengo presión, lucho día a día por mejorar. En el fútbol y en la vida hay que saber levantarse. Estamos en un momento difícil pero no podemos rendirnos. Vamos a tirar hacia delante y pensar en el Zaragoza".

Otra cuestión relacionada tiene que ver con la responsabilidad de cargar con el brazalete de capitán: "No me puede la presión. Si me pudiera, no podría dedicarme a este deporte, en el que hay que saber aceptar las cosas buenas y cuando no salen, hay que aceptar la menos buenas. Mi responsabilidad es muy grande pero no me puede. Estoy jodido porque estamos en una situación difícil, en el club de mi ciudad, en donde siempre he querido jugar. La cosas me podrán salir mejor o peor, pero mi compromiso siempre será del 100%. ¿Dejar el brazalete? No, le doy vueltas a las cosas para poder mejorar, para revertir la situación. Los capitanes, al final, tenemos una responsabilidad cuando hay que hablar al vestuario y en situaciones difíciles dar la cara. Soy el primero que quiere salir de la situación y quiero luchar. La presión me podría si me quitase de en medio, si no entrenara, si me pelease con los compañeros para que me apartaran... no es mi caso".

Mensaje a la afición

"Principalmente queremos dar las gracias porque es una situación difícil pero siempre han dado la cara. Decirles que nos apoyen y que los jugadores vamos a luchar para sacarlo y necesitamos la fuerza. Sabemos de la importancia de la afición y que a los rivales les es jodido jugar cuando están con nosotros y animan cada minuto. No estamos ganando y es normal que duden, sin embargo, tenemos que luchar al 100% y que estén con nosotros, que cada segundo vamos a luchar por abandonar esta situación".