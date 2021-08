El ex del Málaga CF Álex Geijo anuncia su retirada

El delantero hispanosuizo Álex Geijo cuelga las botas a los 39 años después de una larga carrera profesional que empezó a tomar forma en el Málaga y su filial. Su última experiencia ha sido en el Atlético Sanluqueño y se ha despedido a través de una emotiva carta en sus redes sociales.

Nacido en Ginebra (11/3/1982), llegó a España para jugar en el Málaga B, que tenía que competir en el grupo IV de Segunda División B y que finalmente logró el ascenso a la categoría de plata con Antonio Tapia en el banquillo y una generación inolvidable de futbolistas de la cantera entre los que estaba el actual director deportivo, Manolo Gaspar.

Esa misma temporada 2002/2003 debutó con el Málaga en Mestalla ante el Valencia jugando cuatro minutos en febrero de 2003. Siguió siendo uno de los pilares del Málaga B en Segunda División A, donde estuvo hasta la 2004/05, en la que llegó a jugar 14 partidos con Goyo Manzano primero y después con Tapia.

Ahí dejó Martiricos y comenzó a convertirse en un trotamundos. Xerez, Levante, Udinese, Racing, Granada, Watford, Mallorca, Brescia, Venezia y finalmente el Sanluqueño. Uno de los sitios donde mejor recuerdo dejó fue en el conjunto nazarí, siendo fundamental para su regreso a Primera 39 años después.

Su carta de despedida

Hace 21 años empezaba una aventura. Aventura que de niño era un sueño. Un sueño que jamás imaginé pudiera regalarme tantas emociones.Alegrías, decepciones, risas, llantos, momentos inolvidables, otros para olvidar, aunque seguramente aprendí bastante más de estos.Una aventura que me ha permitido vivir en 4 países, más de 10 ciudades, 13 equipos, y jugar en cientos de campos diferentes. Conocer a gente con otras culturas, otras lenguas, otras costumbres.Trabajar con los mejores profesionales, mejores compañeros, en los que para mí han sido los mejores clubes, a los que nunca estaré lo bastante agradecido por darme esas oportunidades.Gracias a todos vosotros por haberos cruzado en mi camino y haberme enseñado y hecho crecer como persona y como profesional.Gracias a todos y cada uno de los aficionados por respetarme, animarme y ayudarme siempre. Sois el alma de este deporte.Gracias a mi familia, mis amigos y mis agentes por apoyarme en todo momento, sobre todo en los malos.Llego el momento de poner fin a esta aventura, sin tristeza ninguna porque he sido y me siento un afortunado por haber hecho realidad mi sueño.Por terminar.. GRACIAS FUTBOL por todo lo que me has dado.Espero haber estado a la altura.Te echaré de menos