Antoñín está en el mercado. El delantero malagueño no entra definitivamente en los planes del nuevo entrenador del Granada CF, Robert Moreno. El ex seleccionador se decanta por otras opciones del vestuario y ya ha comunicado al futbolista que no cuenta con él, tal y como anuncia Granada Hoy.

El malagueño llegó a la pretemporada nazarí con muchas ganas de agradar y convencer al nuevo técnico pero las circunstancias han sido otras. En el último amistoso antes de medirse al Málaga CF este viernes, Roberto Moreno ya dejó a Antoñín sin minutos. Fue ante la Balona. Otros jugadores como Azeez, Eteki o Adrián Marín tampoco tuvieron minutos y están también en la rampa de salida.

La campaña pasada Antoñín estuvo a préstamo en el Rayo Vallecano. El Málaga se interesó por él y su cesión pero el poder económico de los madrileños primó en la negociación con el Granada. Con los franjirrojos disputó 31 partidos, solo 16 como titular, 1.457 minutos y marcó siete goles en una temporada donde mejoró sus registros con la elástica blanquiazul en su debut en la categoría, cuando firmó cuatro tantos en 22 partidos, 16 como titular, y 1.559 minutos.

Antoñín cumple con el perfil que busca Manolo Gaspar en el mercado. Un atacante que puede actuar tanto como extremo como delantero, que conoce de sobra la casa y que tendría a los suyos cerca. Su vuelta siempre rondó desde su marcha a Los Cármenes aunque los condicionantes económicos y las pretensiones del Granada este verano marcarán si es posible su vuelta.