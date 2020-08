Francesc Arnau, el que fuera director de La Academia y posteriormente director deportivo del club, hoy en el Oviedo, valoró la posibilidad de contar esta temporada con uno de los objetivos del Málaga en el mercado, quizá el más importante, Luis Muñoz.

El director deportivo carbayón, en una entrevista para La Nueva España, manifestó sobre el centrocampista malagueño que es "un jugador libre que es una buena opción". "Aunque tendrá más ofertas me imagino…", desarrollaba el catalán, consciente de la situación en la que se encuentra el mediocentro hoy libre: "Debe tomar una decisión".

Luis Muñoz sigue sin deshojar la margarita de ofertas que posee en estos momentos. Es un jugador codiciado en la categoría de plata al que no le faltan ofertas, aunque mantiene en stand by al Málaga y espera si puede fructiferar alguna propuesta de Primera División.

"A mí me gustaría quedarme aquí, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Todo se tendría que ver esta semana y la otra. Tendré que tomar una decisión esta semana o la otra", manifestó recientemente el jugador. No parece que su destino se demore más de una semana.

El "colapso" del mercado

No fue el único tema interesante que trató Arnau. El director deportivo valoró la situación actual del mercado español y la preocupante situación de muchos clubes: "Caminamos hacia un colapso". "La gente se empieza a dar cuenta ahora de lo que pasa. Hay muchas dificultades para hacer operaciones. Hay equipos fuertes económicamente que cuentan con muchos jugadores y tienen que colocarlos. Y se dan cuenta ahora que equipos como el Oviedo tienen menos potencial económico que otros años", explicaba el catalán: "Puede suceder que en las últimas semanas haya equipos que no puedan fichar por sobrepasar el tope salarial y clubes con 30 jugadores que no sepan qué hacer con los futbolistas que no cuentan. Y súmale la incertidumbre en Segunda B, que impide más salidas".

"Ya lo dijo Gil Marín el otro día, hay 34 equipos que exceden el salario liga. Nosotros no somos uno de ellos. Puede ser que al final del mercado nos beneficie, porque habrá futbolistas a los que quieran dar salida. Y los clubes con potencial tendrán que darse cuenta de que equipos como el nuestro no pueden soportar el porcentaje de otros años en los sueldos de los cedidos, por ejemplo", contextualizaba Arnau, que también reconoció que el Oviedo está reestructurando los salarios de su plantilla: "Estamos inmersos en pleno proceso de reestructuración de salarios. Tratamos de adelantarnos a la situación. Se lo planteamos primero a gente de la cantera y ahora al primer equipo. Si queremos mantener el nivel competitivo, hay que hacer esfuerzos. El punto de partida en la reestructuración es que a todos se les debe aplicar ese porcentaje del 25%".

El director deportivo del Oviedo reconoce que el ahorro salarial que planean podría liberar 500.000 euros esta temporada, aunque reconoce que "los jugadores no renuncian a ese dinero, lo liberan esta temporada para el salario liga. Pero pueden recuperarlo más adelante".