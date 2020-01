La Ponferradina y el Málaga hicieron oficial el pasado lunes la cesión de Iván Rodríguez hasta final de temporada. Como ya se informó en aquel momento, el club blanquiazul no desveló ni quiso informar de las condiciones del préstamo del jugador de Alameda. Aunque su ahora presidente, Fernández Nieto, lo confirmó durante su presentación.

"Tenemos que dar las gracias al Málaga porque es una cesión con opción de compra. Estamos muy ilusionados, queremos que esté aquí muchos años. Repito, tenemos una opción de compra sobre él", recalcaba el presidente de la Ponferradina durante la puesta de largo del canterano blanquiazul.

"Tengo que dar las gracias a todo el club, son 14 años. No sé quién tiene más culpa de que no esté allí hoy, sólo quiero dar la gracias. No quiero acabar mal con mi club", manifestaba Iván en sala de prensa durante su presentación con los bercianos, a lo que añadía: "En Málaga por temas legales me he quedado fuera de la inscripción, esta es una oportunidad muy buena para mí. Toca aprovecharla, tengo muchas ganas de quedarme mucho tiempo".

Iván tiene aún contrato con el club blanquiazul hasta junio de 2022 y está por ver cómo transcurre el futuro del Málaga en la competición y de cara a la próxima temporada. El futuro del canterano está ahora en manos de la Ponferradina, que puede quedarse con el jugador si ejecuta la opción de compra.